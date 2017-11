Venezuela no a cumpli cu pago di bono y ta cay den default

DELAWARE, Merca – E compania estatal electrico di Venezuela no a cumpli cu e pago di interes di un bono pa 650 miyon dollar, segun e firma Wilmington Trust, beneficiario di e bono, aunke cu e empresa a afirma cu el a transfer e fondonan un dia prome cu e plazo vence.

E situacion ta bin na vispera di un reunion convoca pa e gobierno socialsita di Presidente Nicolas Maduro cu creditornan pa discuti e reestructuracion di e debe di e pais petrolero.

E 650 miyon dollar na bond a cay na un minimo historico di 23 cent di dollar, cual ta mustra cu inversionistanan ta percibi esaki como e noticia mas riesgoso cu ta vence otro aña den e nacion mas riesgoso na mundo. Aunke un incumplimento di e estatal petrolero Petroleos de Venezuela lo por hiba e creditornan di purba reclama e activonan di e productor di crudo, Elecar, cu PDVSA a adkiri dies aña pasa, no tin nada cu inversionistanan strahnero por coy den beslag.

“E incapacidad di e deudor di paga e interes venci di e bondnan riba of prome cu dia 9 di November 2017, ta constitui un Evento di incumplimento relaciona cu seccion 5.1 di e Contrato di Fideicomiso”, Wilmington Trust a bsia den un carta na e bondholdernan.

Algun operador pa hopi tempo caba tabata sospecha cu e bond lo por ta un candidato pa incumplimento selectivo pasobra e no tin clausulanan di incumplimento firma cu PDVSA. E bondholdernan por argumenta cu Corpoelec y PDVSA ta e mesun compania y pidi embargo di e bienes petrolero, aunke esey por resulta den un bataya legal largo.

Diahuebs ultimo, Venezuela mester a paga, sin retraso, casi 28 miyon dollar na interes atrasa desde october pasa den bond di e antiguo Electricidad de Caracas, cu despues di su nacionalisacion na 2007 a bin ta forma parti di e Corporacion Electrica Nacional.

“E hecho di cu un deudor no a paga su interes, ta constitui un incumplimento di e contrat”, Wilmington Trust, cu tin su sede na Delaware, Merca, a bisa den un comunicado.

Corpoelec a informa riba Twitter cu e la transfer e pago y bisa cu “cambionan den e operacion a afecta e transaccion”, sin duna mas detaye.

E compania petrolero estatal, si no cumpli cu e pago , lo por cay den default.

E pais petrolero ta enfrenta un crisis economico profundo cu escasez y inflacion haltisimo tin te dialuna pa cancela otro 200 miyon dollar na interes di otro bondnan, cu ta pendiente pa paga for di October.

