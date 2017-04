Venezuela entre dos marcha “historico” y opuesto

CARACAS, Venezuela – Uno ta e “gran marcha pa e independencia y defensa di patria” y e otro ta “contra e golpi”. Dos movilisacion di caya cu awe diaranson, 19 di April, ta cubri e espacionan urbano di Venezuela, cu intencionnan di defini e lucha politico cu e dos bandanan polarisa y diametralmente opuesto ta manteniendo.

Caracas, e capital di e republica, ta sigui ta e punto geografico di honor di e dos gruponan aki. E lectura cu ta wordo haci di e hechonan cu ta sosode eynan, lo representa e exito of no di uno of e otro.

Sin embargo, den e interior di e pais igualmente ta spera di wak y scucha e ciudadanonan cu di un banda ta defini e Revolucion Bolivariano y e Gobierno di e presidente Nicolas Maduro, y di e otro banda, esnan cu ta opone y mas bien ta busca – via constitucional- un cambio total di su structura ideologico y mandato.

Ta trata di dos expresion urbano cu cada banda politico ta cualifica como “historico”, no solamente pa enmarca nan den e significado cu dia 19 di April di 1810 tin den e lucha pa e independencia Venezolano, sino pasobra pa cada uno ta trata di un medicion nobo di forsa politico, cu ta aspira pa comproba den un asistencia masivo -y separada- di su siguidornan.

Gran marcha pa e Independencia y Defensa di Patria

E prome vicepresidente di e Partido Socialista Uni di Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a sigura cu pa diaranson, e Revolucion Bolivariana, lo yena e cayanan di Caracas, manteniendo nan mes, “presto, alerta, pendiente di loke pasa,” ya cu, si tabata necesario “cualkier intencion cu “e derecha” tin di subverti e orden constitucional.”

“E Chavistanan ta convocando pa dia 19 di April den henter Venezuela, pero specialmente aki na Caracas. Nos lo bay tin un ‘mega concentracion’, desde Plaza Venezuela te cu Avenida Bolivar. Nos lo bay yen’e di punta pa punta, di patriota, di pueblo,” segun Diosdado Cabello.

El a splica cu nan lo bay tin puntonan di concentracion riba Plaza Venezuela, avenida Bolivar, avenida Universidad, Palacio Miraflores, plaza O’Leary, “unda cu ta necesario, ey nos lo ta,” el a bisa.

El a aclarea cu den e interior di e pais, Chavismo tambe lo realisa concentracion y mobilisacionnan di e pueblo Revolucionario.

E alto dirigente di PSUV a anuncia cu e componente di e Milicia Nacional Bolivariana (MNB) cu dialuna a asisti na un acto cu e presidente di e Republica, Nicolas Maduro, no lo bay bek na su luga di origen den e interior di e pais, sino cu nan lo keda den e ciudad capital.

Na e milicianonan a suma rond di 60 mil motorisado cu lo mobilisa den e capital di e Republica, saliendo for di dos punto west.

Ta “60 mil motorisado cu lo bay sali for di El Valle y lo bay sali for di Caricuao.

Nos lo kier mira e dirigentenan di oposicion frente di nan marcha, of nan actividadnan pa tumba e Gobierno revolucionario,” el a expresa den rueda di prensa di e partido di Gobierno,t ransmiti pa e canal estatal VTV.

Marcha contra e Golpi

Di su banda, e conglomeracion di e partidonan politico di oposicion cu ta forma bida di e Mesa di Unidad Democratico (MUD), a dicidi cu nan marcha “Contra e Golpi”, lo sali for di 26 punto di Caracas cu destino pa e Defensoria di Pueblo, dene centro di ciudad, algo cu lo bay tin nan replica den e principal ciudadnan cu ciudadanonan dirigiendo na tur e subsedenan regional di e mesun institucion.

Den voz di un cuartero di diputado di e Asamblea Nacional (AN) y miembro cada un di e cuater partidonan principal cu ta integra MUD, e liderasgo opositor a subraya e importancia cu awe lo marcha hopi hende previamente organisa.

“Nan no lo laga nos pasa pa un punto, pues nos lo bay wak kico nan ta bay haci pasobra 26 punto di e ciudad lo bay ta yena cu hende, di ciudadanonan di paz pero cu firmesa lo bay sali na recore e cayanan y mira si con nan lo bay para nan. Nan no tin asina tanto tanki, ni tanto malandro, ni tanto Guardia Nacional (GNB), pa frenta un pueblo cu kier un cambio (…) ante cada obstaculo hende, hende y mas hende,” segun Freddy Guevara, prome vicepresidente di e Asamblea Nacional.

Di e 26 puntonan di salida, 19 lo ta ubica den e municipio Libertador, manda pa e alcalde Jorge Rodriguez, kende ta un defensor feroz di e Gobierno nacional y kende a prohibi cualkier acto opositor dentro di su hurisdiccion.

Di hecho, e Defensoria di Pueblo tin su sede principal den e municipio Caraqueño aki, unda cu di manera infructuoso, e oposicion politica a purba di yega na dje, den cinco ocacion desde un luna pasa.

Asesinato di studiante

Durante e manifestacion colectivo aki, e Diputado Olivia Lozano ta confirma morto di e hoben studiante opositor, Carlos Jose Moreno, di 19 aña, kende a resulta herida di bala tras disparo riba e manifestacion opositor na San Bernardino.

E diputado Olivia Lozano a denuncia cu e agresornan ta colectivonan afecto na oficialismo.

El a agrega cu ta trata di paramilitarnan cu ta lanta contra e poblacion: “Nan a rondona nos tur y nan a cuminsa tira riba nos riba plaza La Estrella.”

E victima a wordo traslada na un centro di salud riba un brommer. Sin embargo, el a fayece durante e trayecto.

E colectivonan tambe lo a manda bomnan lagrimogeno.

Mientras tanto e dia ta sigui y varios otro incidente a tuma luga durante e manifestacion colectivo aki.

