Venezuela a punto di un default y Maduro den pleno campaña presidencial

CARACAS, Venezuela- E sensacion di colapso cu a apodera di Venezuela, durante e ultimo lunanan, specialmente despues di e instalacion di e Asamblea Nacional Constituyente, cu no ta wordo reconoci pa mundo y e decepcion di e papel penoso di e oposicion, ta bin otro ingrediente cu por ta realmente devastador pa e economia di e pais y e situacion di e ciudadanonan comun, cu pa hopi aña caba ta sumi den un crisis di e desabastecimento y escasez: stop cu pago of default.

Kisas e unico cu Nicolas Maduro a honra, mei mei di e crisis cu e mesun chavismo a provoca, tabata esey: e pago di su compromisonan di debe internacional, pa cual e mester a sacrifica e importacion di alimento y remedi, cual tin loke a resta di e industria nacional, paralisa. Solamente tin cu deposita cerca di 81 miyon dollar y pa loke a resta di aña, Caracas mester paga entre 1.470 y 1.700 miyon dollar na interes di bono. Y pa 2018 e ta comprometi na paga cerca di 8 biyon dollar, cifra enorme si e ta pensa cu e reservanan internacional di e pais, apenas el a yega 9.7 biyon dollar.

Si na esaki, agrega e comienso di e sancionnan di Union Europeo, e represalianan financiero di Merca, cu tin’e afixia den su buskeda di likides, e precionan di petroleo cu no tin fin di subi y e hecho, cu e aña cu ta bin ta aña di eleccion presidencial, den cual e mester haci inversionnan grandi pa nan no cobr’e den e urnanan, su popularidad cu ta hopi abao, e panorama ta mustra hopi sombrio pe.

Un panorama sombrio ta vislumbra riba Venezuela. Un eventual stopmento di pago di e debe lo complica e bida di e ciudadanonan.

Resumiendo, e expertonan no sa di unda Maduro lo saca e placa pa paga y p’esey agencianan Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch a baha nan calificacion di debe di pais.

Curiosamente, algun experto ta coincidi unda si Maduro no paga lo libera e recursonan necesario pa haci’e reeligibel, aunke e consecuencianan lo ta funesto riba largo plaso pasobra e vianan internacional di financiamento lo cera. E hecho di a anuncia e debe tabata e reconocimento di su desastre economico y cu e ta den man di e generosidad di Moscu y Peking, cu, segun parce, ya a cuminsa cansa.

Riba plano politico, Maduro ya caba ta den campaña presidencial. E manera sistematico cu el a bin ta decapitando cualkier posibel liderasgo di oposicion, sea a traves di prizon, inhabilitacion of exilio, manera ta e caso mas reciente di e hoben vicepresidente die parlamento, Freddy Guevara, cu ta den calidad di bishitante den e embahada di Chile, door cu e Asamblea Constituyente a kita su inmunidad politico pa e wordo acusa di a forma parti di e protestanan contra di e regimen.

Evidentemente, e di dos den e partido di Leopoldo Lopez, no kier ta un martir mas den e rij largo di presonan politico di Chavismo, pa cual oposicion lo mester afronta, si e dicidi na participa, un eleccion sin lider di peso y e man scur di e Conseho Nacional Electoral cu ya caba a perde berguensa.

No ta e miho tempo pa Venezuela, pero e revolucionarionan Bolivariano ta dispuesto pa nan ta pio.

Fuente: http://www.eltiempo.com