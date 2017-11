Venezolanonan ta spera ariba yudansa mei mei di un crisis financiero sin precedente

CARACAS, Venezuela- Venezolanonan ta enfrentando un crisis economico sin precedente, y nan no sa mucho di e puntonan mas detaya di e negociacionnan di un debe externo, pero ta spera di por yega na un solucion cu por reduci e escasez di alimento y para e subida sin precedente di e inflacion mas halto na mundo.

Masha poco hende a compronde realmente e anuncio di e siman aki di parti di e presidente poco popular iskierdista, Nicolas Maduro. Maduro a bsia di e lo busca pa refinancia e peso di e bondnan di e nacion petrolero di casi 60 miyon habitante, casi 2 mil dollar pa habitante.

Varios Venezolano entrevista pa Reuters a bisa cu nan ta spera cu cualkier acuerdo entre gobierno y su debedonan den exterior por libera divisa pa aumenta e importacion di alimento, remedi y productonan basico cu actualmente ta schaars.

Te recien, e gobierno di e Partido Socialista Unido di Venezuela (PSUV) tabata tin como prioridad e pago di e debe, recortando den importacion, cual a haci e crisis di recesion y escasez pio.

Si Maduro y su gobierno logra yega na un refinanciamento esey lo por haci cu tin mas placa pa por paga pa imporacion di alimento basico y remedi, cual ta e principal demanda riba caya.

Pero Wall Street ta sceptico, mescos cu hopi Venezolano.

“Nos no por tin un bon negociacion. Nos no tin e credibilidad pa por sinta y pidi”, Mayerling Delgado, un accountant di 35 aña. Cu esaki e kiermen e relacion tenso cu e potencianan occidental cu varios pais Latinoamericano.

“E ora si, lo mester paga”, el a agrega.

Expertonan a alerta durante hopi tempo cu e debe aculuma pa e fayecido Hugo Chavez tabata insostenibel y a haci un apelacion na e gobierno di Maduro pa refinancia e compromisonan aki, cu ta un peso cu e pais ya no por sigui carga.

Pero e operación aki awo ta casi imposibel pa haci debi na e caos economico di Venezuela, e falta di capacidad di specialistanan ariba e tereno aki y specialmente, e sancionnan cu ta prohibi banconan Mericano di participa den acuerdonan nobo di e debe Venezolano of pa negocia esaki.

Mayoria di e Venezolanonan ta resisti e idea di no cumpli cu e debe, loke lo desencadena den demanda di debedonan cu ta busca pa keda cu activonan manera refinerianan na Merca. Esey lo haci cu e pais petrolero aki, miembro di OPEP, di 30 miyon habitante, su situacion lo bira pio.

Pero mayoria analistanan ta wak un incumplimento di pago como algo inevitabel, debi na e estado lamentabel di e finanza di Venezuela, y nan ta kere ta miho pa pasa e mal momento ey pa caba.

Fuente: http://lta.reuters.com/article/