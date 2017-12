Venezolanonan a subi caya protestando pa escasez di “tur cos”

CARACAS, Venezuela- E pais Suramericano, Venezuela ta pasando nan Pasco cu un serie di protesta. Esaki ta debi cu den e ultimo simannan, por bisa casi diariamente, manifestacionnan pa falta di “tur cos”, incluyendo gas domestico, cuminda y awa. Tur esaki, hunto cu e crisis economico grave cu e pais ta bibando, a haci cu e dianan di fiesta aki, tabata un di e “pionan” di e ultimo temponan.

Cu’n pais golpia pa un inflacion di cuater digit, e habitantenan di e zonanan popular di e pais no a duda pa sali for di nan comunidadnan, pa protesta pa e suministro di awa of pa reclama e tardansa den e yegada di saconan di cuminda, distribui pa e gobierno di Nicolas Maduro.

