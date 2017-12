Velocidad ta hopi halto ultimo tempo aki

Polis ta hopi activo den e ultimo temponan, ariba trafico, mirando e comportacion di esunnan cu ta core riba caminda grandi cu ta core cu velocidad hopi halto. Vocero suplente di Cuerpo Policial, Sra. Liliana Rasmijn ta amplia mas ariba esaki.

Autonan ta pasando otro autonan ariba nos careteranan cu e velocidad asina halto, cu ta parce cu ta fin di mundo. Pero mester ta consciente cu, aunke tur hende tin pura, tur hende kier yega nan cas cerca nan hendenan. Durante dianan di fiesta, e trabao di polis ta sigui pero nan lo tin extra personal, y e controlnan ta bay ta mas specifico. Esaki ta vooral den oranan di anochi, despues di Christmas Dinner, unda cu alcohol ta hunga un rol.

Cuerpo Policial un biaha mas ta pidi, pa ta un tiki mas cordial cu otro. Tur hende kier haci nan compranan, tur kier keda cla na ora. Pero sali un tiki mas trempan, wak bon unda ta para bo auto. Ta pidi por fabor pa no laga nada den auto, no laga nada di balor den auto, of visibel.

Cosnan ta pasa y no por tapa solo cu un dede tampoco.

Den nomber di Cuerpo Policial di Aruba, Sra. Liliana Rasmijn kier a desea e comunidad di Aruba, y Cuerpo Policial en especial, un felis dianan di fiesta. Cu pas y harmonia reina den hogar di cada un di nos.