Veld di Lago Heights ta bayendo dia pa dia mas atras

Na training di baseball di mi yiu hombernan na veld di Lago Heights cual ta bayendo atras dia pa dia, hasta luz a cay awe y danki Dios no riba niun criatura.

Ami kier pa Gobierno cuminsa na drecha nos veldnan di pariba, bin tira un bista y wak pa boso mes yuda e muchanan aki, kitando nan for di caya cu un veld drechi un veld safe pa na haci nan deporte enbes haci y of busca malo pa haci riba caya!

Tur ora nos mayornan di pariba tur weekend tin cu bay te pabou pa muchanan hunga bala, siendo pariba tin yen veld pero Gobrierno y of instancia concerni un ta bezig ta haci net nada pa drecha esakinan!! Dia pa dia mas y mas atras y unsafe nan ta pa nan!

Nos muchanan di pariba ta djis train tur dia cu casi nada di material of ekiponan caro y cosnan profesional y asina mes nos semper ta para duro den e top 4nan sigur!!! Ey bo ta mira cu pariba nos muchanan tambe tin un Talento Duro.

Ban mira y cuminsa haci algo pa yuda evita e muchanan ki cos di mal caminda y pa nan por tin un luga safe cual nan mes lo kier bay tur atardi despues di haci nan les pa nan desaroya y ta social den nan deporte y crece bira un rolemodel den comunidad.

