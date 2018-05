E concepto di Veiligheidshuis a bin ora Minister a asumi e cargo unda a papia riba dje cu e Procurador General Sr. Alexander Vandam cu a traha hopi aña den e field aki y ta conoce di cerca con esaki ta funciona. Veiligheidshuis ta cuadra cu e maneho preventivo di ministerio di Hustica pa cual minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta splica

E Veiligheidshuis no ta un shelter, e ta un sistema di traha unda por ehempel tin personanan cu tabata den contacto cu husticia of muchanan hobennan cu lo por bin den contacto cu husticia, pa cual diferente instancianan por cuminsa señala nan caba.

Den esey por percura pa preveni pa nan no ripiti of cu nan no bin den contacto cu husticia. Esey ta e signalering cu mester bin multidisciplinariamente. Tin diferente instancianan cu ta señala, pero mester si no trecenan hunto, y esey ta e concepto di Veiligheidshuis. Ta conceptonan pa sinta traha riba e casonan regularmente y señala esunnan cu por sinti cu e persona por a cay den ripiticion of por ta e ta bay bin den contacto cu husticia. E concepto di Veiligheidshuis aki ta un concepto cu ta tumando luga caba na Bonaire, Corsou y na diferente municipionan di Hulanda y ta algo comproba cu e ta un concepto exitoso.

Den relacion cu e maneho pa restora e siguridad na Aruba Minister Bikker y su comite a presenta cu un plan di 20 pagina dilanti parlamento unda cu Veiligheidshuis ta poni entre otro. Unda nan kier yega? Pa riba caya tin mayor bista riba caya pa loke ta trata Cuerpo Policial pa pueblo y bishitante por sinti mas sigur. Den caso cu un crimen tuma luga, esaki por wordo resolve. Kier preveni pa crimen por tuma luga. Den e concepto ey Veiligheidshuis ta cay perfecto den esey, pasobra cu e ta un plan preventivo y ta un instrumento den maneho nobo cu ta presenta pa husticia.

Finalmente Minister ta expresa un felicitacion pa Procurador General, mr. Alexander Van Dam cu tabata pa e concepto aki y tambe na Mr. Bernis Schulte y tur e keypartnernan cu ta keda traha den forma multidisciplinario pa e bienestar di e pueblo, caminda cu un di e parti den e manera ta bin for di Academy di Ley for di Hulanda cu ta bay trece e cooperacion unda cu ta duna e oportunidad na e huristanan local pa modernisa e leynan den e aspectonan social y sigur esaki ta bay ta hinca den e maneho di e gabinete Wever Croes y den maneho di Husticia tambe. Te asina leu e declaracionnan di minister di Husticia, mr. Andin Bikker, tocante e Veiligheidshuis.

