Vaticano ta prohibi pan sin gluten pa comunion

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano – E pan conoci como hostia, uza pa celebra Eucaristia durante e misanan Catolico Romano, no mester ta liber di gluten.

Sin embargo, por ta e hecho di orgaismonan geneticamente modifica, segun e mas reciente instruccion haci for di Vaticano.

Den un carta na e obisponan rond mundo, cardinal Robert Sarah a bisa cu e hostianan por tin un contenido abao di gluton. Sin embargo, el a aclarea cu e mester tin suficiente proteina di trigo pa e no tin mester di mayor aditivo.

E reglanan nobo ta necesario pasobra awo ta existi hostia cu t wordo bendi riba supermercado y riba internet, e cardinal a bisa.

Sarah tambe a añadi cu e hostianan mester ta “distingui pa su integridad” y cu añadi fruta of sucu ta un ‘abuso grave’.

Catoliconan ta sostene cu e pan y e biña sirbi den Eucaristia ta converti den e curpa y sanger di Cristo, atrabes di un proceso conoci como transubstanciacion.

Y e biña?

Di un otro banda, e biña uza mester ta “natural, di e fruta di e druif, puro y incorupto, no mescla cu oro substancianan,” cardinal Sarah a bisa, kende ta miembro di e Congregacion pa e Culto Divino y e Disciplina di e Sacramentonan.

“Ta totalmente prohibi uza biña di autenticidad of procedencia dudoso,” el a añadi.

Pa personanan cu no por tolera biña, e uzo di mustum of un mosto di druif diki no fermenta, ta wordo considera “materia valido” pa e sacramento.

E fayo a wordo emiti a peticion di Papa Francisco, segun e comunicado ta señala.

Tin rond di 1200 miyon di catolico rond mundo.

Fuente: www.bbc.com/mundo