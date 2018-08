Varios promocion den Cuerpo Policial Arubano

Na Centro di Husticia na Santa Cruz a tuma lugar un ceremonia special pa haci entrega di promocion. Den presencia di famia y coleganan a haci entrega di promocion. Sr. Andrew Hoo, Korpschef di Cuerpo Policial Aruba a hiba palabra di gradicimento pa e coleganan cu a ricibi nan promocion. Na e famianan ela yama danki pa e cooperacion, sosten y pasenshi duna na cada un di personanan cu a ricibi nan promocion.

Un total di 7 persona a ricibi nan promocion parti den personal adiministrativo y agentenan policial. E personanan cu a ricibi nan promocion ta lo siguiente:

Sr.Marcus Kaauw for di Brigadier pa Brigadier 1ste klasse.

Sr.Omar de Kort for di Brigadier 1ste klasse pa Hoofdagent

Sr.Jose Henriquez for di Brigadier 1ste klasse pa Hoofdagent

Sra. Liliana Rasmijn for di Hoofdagent pa Hoofdagent 1ste klasse

Sr. Marlon Raphaela for di Hoofdagent 1ste klasse pa Onderinspecteur

Sr. Albert Lioe-A-Tjam for di Onderinspecteur pa Onderinspecteur 1ste klasse

Sra. Rosemin Croes for di Commies 1ste klasse pa Hoofdcommies

Korpschef Andrew Hoo a haci cambio di nan rango den presencia di famia y coleganan. Awor nan lo carga responsabilidad mas grandi pero no tin nuin duda cu nan experencia y experticio lo resalta den nan trabou.

