Varios persona a yega dump pa benta sushi y topa cu e porta cera

Diabierna pa 12’or merdia dump na Parkietenbos a cera su portanan esaki ta algo cu maneho di Serlimar a escoge pa cera su portanan mita dia di diabierna y diasabra. Algo a bay robes cu e anuncio no a bay completo pa prensa y tabata un sorpresa pa tur hende. Tabatin fila di auto y security tabata haye insulta cu palabranan insolente den su direccion di varios persona disgusta cu a haya e porta di dump cera. Polis a presenta y a combersa cu e personalnan y a haya sa kico ta e motibo di e ceramento merdia riba un 23 December. Algun hende rabia a hayanan ta cuminsa benta sushi pariba di dump.

Schedule manda pa Dump relaciona cu bentamento di sushi pa publico.

Diasabra 24 December dump lo ta habri 8:00 am pa 12:00 pm

Diadomingo 25 December CERA

Diabierna 30 December 6:00 am pa 12:00 Pm

Diasabra 31 December, 8:00 am pa 12:00 Pm

y Diadomingo 1 Januari 2017 CERA.

Esaki ta e schedule cu nos a haya na porta pa asina informa e comunidad.