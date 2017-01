Varios parti di Hulanda invadi door di sneeuw

For di diferente parti di Hulanda, meldingnan ta drenta di “natte sneeuw” y Zeeland diahuebs a keda dorna cu un mantel blanco. Door cu e temperatura ta yegando e vriespunt, e neerslag lo comberti su mes den sneu. KNMI (Koninklijk Nederlandse Meteorologisch Instituut) a decreta codigo oraño, pa Noord- Brabant, Gelderland y Overijssel.

Sneeuw a cay na gran cantidad ariba e anochi di diahuebs pa diabierna. Por spera por lo menos 5 pa 10 cm di sneu/ Segun KNMI den oranan di anochi di diabierna e biento lo supla duro, te cu un maximo di 75 km/h. Esaki combina cu sneeuw ta causa extra molester. Na Zeeland lo por spera rafaganan di biento di 80 pa 90 km/h.

Ya pa 11 or di anochi di diahuebs e prome floknan di sneeuw a cuminsa cay na Zeeland y West- Brabant, segun ANWB. Un comunicado di Rijkswaterstaat a indica cu nan ploegnan ta bezig ta haci camindanan limpi. No tabata tin ningun reporte di ningun incidente.

Ora di codigo oraño, KNMI ta dunabo di compronde cu bo mester ta prepara. E ta un aviso cu ta wordo duna ora cu probabilidadnan di un fenomeno meteorologico lo ta di por lo menos 60%. Den interior di e pais, ta ser spera por lo menos 5 pa 10 cm di sneeuw. E parti West di Hulanda, lo por keda temporalmento blanco. Trafico ta mustra di ta cauteloso cu e molester.