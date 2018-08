Varios ley pa wordo trata ainda prome cu aña caba

Recess parlamentario ta caba dia 15 di augustus. Y parlamentario lo cuminsa cu e TPEF, cu ta e Tourism Product Enhancement Funds, dia 16. Y si por ta cuminsa cu presupuesto di DOW, cual lo sigui cun’e diabierna. Sr. mr. Ady Thijsen, president di parlamento ta splica.

Lo tin mas reunionnan na caminda. Tin planning cu lo tin tratamento di e presupuesto 2019, den un reunion publico. Ta bay tin un Uitvoerings Rapportage, pa loke ta begroting 2018, cual ta prome biaha cu e ta bay pasa, unda Parlamento ta yama e ministernan, pa duna cuenta con leu nan ta cu nan begroting di 2018. Tin tambe e reunion pidi door di e diferente fraccionnan, pa loke ta Utilities y Serlimar. Esey ta AVP. Y tin e parti unda cu por bisa tambe, cu tin cu tene cuenta cu tin un cierto leynan cu a keda wanta, pero lo mester pasa ariba nan, manera e Landsverordering Schrijfswijze Papiamento, cual lo wordo trata pa fin di augustus y tambe tin un par di otro reunionnan publico, cu tin cu bin cu ta trata “hamerstukken”, manera e Zeven Landsverordering, y un di nan ta Landsverordering Overeenkomst Electronische Weg. Tin un paar di otro cu ta bay bin. Pero a planea pa e promenan cu ta bin. Pero ya caba Parlamento ta bezig cu planning, for di September te cu December. Y di December bay, ta bay pa full 2019.

Aworaki, parlamento ta bay tin dia 11 di september, ta bay tin e Apertura di e aña Palramentario Nobo. Y prome cu esey lo scoge e presidente nobo pa parlamento. Tambe lo tuma cierto decisionnan den e comisionnan kico ta bay cambia, den e vaste comissie, parlatino y IPKO. Y eseynan lo wordo trata den september.

Parlamento ta bezig cu e independisacion di parlamento. Esey den dje, tambe nan ta bezig cu e independisacion di Raad van Advies, Algemene Rekenkamber, Ombudsman. E ley di Ombudsman ta practicamente cla y ta canando su caminda. Ora e ta asina leu, lo traha pa pas’ e mas lihe posibel. Durante IPKO a papia cu e Ombudsman di Hulanda y a papia tocante un cooperacion manera mester ta.

Loke ta trata e parti cu tin e Crisis Social, tin un Plan Social y esey sigur, si ta bon, e presupuesto di 2019, tin cu wordo entrega per 1 september. Lo bay pasa ariba dje y lo wordo trata na october, comienso di november. E presupuesto ta importante ora di trata pa bay soluciona e problema social, y tambe e parti di husticia. Pa tal, e presupuesto di 2019, ta hopi importante.

Nop mester lubida cu prome cu fin di aña. Aruba mester yega cu Hulanda of Reino Hulandes, den un protocol, unda cu den cuadro di CAft, lo bin un protocol nobo. Dimes, parlamento lo hay’e pa wak, pa asina duna nan opinion. Pero importante ta, cu a base di e protocol ey, lo bin un ley LAFT nobo. Esun cu tin ta yega te 2018. Prome cu aña caba, esaki mester pasa.

Desde 1 september te cu december, parlamento ta bay tin hopi trabao. Ora cu esey pasa, tur hende ta suppose di wak e rumbo cu Aruba lo tuma, ya cu decisionnan clave lo cay. E ora ya caba sa con ta para cu e ley LAFT, begroting, kico a wordo sostene y kico no. Den parlamento, partidonan ta yega na otro y decision cu wordo tuma, ora cu acepta e begroting ey, cu e cambionan cu mester bin. E ora ey, for di eynan ta sigui bay, pa loke ta 2019, cual ta crucial pa pais Aruba.

Loke ta trata e Parke Marino, e ta cana su mesun caminda. E not a un Landsverordering. E ta un Landsbesluit. E Landsbesluit aki, e minister ta cana su caminda y e ta bay Raad van Advies pa su conseho. Un Landsverordering ta bin automaticamente pa parlamento. Pero ora di incertidumbre, di preocupacion ariba cierto cosnan, den e caso aki ta sinti’e pa loke ta trata e cambionan pa loke ta trata e Parke Marino, e ora ey parlamento semper por yama e minister. Esey ta e peticion cu e presdiente di parlamento a haya tambe, pa sigui e proceso di cerca. Parlamento tambe tin su preocupacion y semper nan por yama e minister, e por bin den un reunion, un reunion publico. En corto, e ta canando su caminda. E ta un Landsbesluit cu ta cana su caminda.

Si presidente di parlamento por garantisa cu tur grupo cu ta den comunidad, cu ta den preocupacion, y cu kier atencion, lo haya esey for di parlamento. Niun gobierno of minister no tin problema cu esey. Mester ta transpartente cu pueblo, mester involucra pueblo den dje tambe, segun Sr. mr. Ady Thijsen, presidente di parlamento.

