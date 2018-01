Varios detencion durante parada di mucha na Playa

Diadomingo parada di mucha di Playa a sali extactamente 2 or atardi e carnaval a bay trankilo. Cuerpo Policial tabata tin 110 polis riba pia tanto den y rond di e parada. Tabata tin polisnan uniforma, ME, K9 unit, polisnan motoriza y recherchenan riba pia. Tabata tin varios detencion e.o crusada di Adriaan Lavle Blvd, Lagoen varios detencion y hasta na Plaza Betico a gara hoben cu cuchiu unda el a tira esaki pa polis no haye cune pero a keda gara tog.

Si mira den pasado na 2017 polisnan a realisa detencion di 3 persona pa cu e parada di mucha di Oranjestad y a alcansa un multa di 750 florin. Tabata detencionnan pa posesion di marihuana y no a sigui ordo di Polis.

Na aña 2016 tabata tin 6 sospechoso a keda deteni y e multa na balor di 1550 florin.

