Varadero Aruba cla pa inicia proyecto di revitalisacion di Palm Beach

Despues di 2 aña di planificacion , Varadero Aruba ta cla pa cuminsa cu un proyecto grandi cu tin como meta pa revitalisa y restaura e beach area entre Playa Linda Beach Resort y Moomba Beach. E proyecto ta uno cu varios hotel ta anticipando pa basta tempo, como cu e lo mehora e calidad di e beach, cu a haya basta daño ocasiona door di horcan Matthew na 2016. Aruba Tourism Authority cu ta boga pa mantene e nivel y calidad di nos turismo, a haya necesario pa e proyecto aki wordo ehecuta.

Meta di e proyecto aki ta pa revitalisa e beach, den otro palabra remov’e e lodo cu tin na e fondo di lama y pomp santo nobo den e area. Esaki lo wordo haci cu un machine profesional di draga (dredging machine) cu lo traha for di un distancia di 1 km leu for di tera. E area lo wordo parti den 6 seccion di 50 pa 80 meter cada un. Cada seccion na su turno lo wordo cera cu hekwerk y lo tin borchinan di aviso pa usuarionan di nos Palm Beach por tuma nota di e trabou andando.

E area cu mester draga ta grandi y p’esey a separ’e den diferente seccion y mas importante ainda, mientras ta traha riba un seccion, e otro areanan lo ta habri pa uzo. Un punto clave y di sumo importancia ta pa no afecta e beach experience cu ta un di e motibonan primordial di nan bishita na nos isla. Bida marino den e area lo wordo supervisa pa Dienst Natuur en Milieu.

Lo haci control di cada area regularmente pa asina garantisa siguridad di e bida marino den e area. Si no tin ningun contratiempo, por ehempel di tempo of cualkier otro factor, e proyecto aki lo tin un duracion di 6 luna, banda di esaki ta conta cu participacion y apoyo di diferente departamento gubernamental y priva manera ATA, DOW, DNM, Directie Scheepvaart Aruba y AHATA.

Varadero Aruba kende a wordo contrata pa Aruba Tourism Authority ta conta cu amplio experiencia den e materia aki, den pasado a draga e area di surfside beach, cu a duna resultadonan impresionante. Varadero Aruba ta conta cu nan propio ekipo y personal

capacita.

Varadero Aruba ta sumamente orguyoso di forma parti di un proyecto di e magnitud aki,

unda ta traha pa eleva calidad di nos beachnan, cu ta parti esencial di nos producto Aruba.

Comments

comments