Vangrailnan riba Green Corridor lo haya atencion di DOW

E carta cu polis a manda pa DOW pa loke ta e vangrailnan cu tin riba e proyecto di Green Corridor sigur lo haya atencion. Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica mas di e desaroyonan cu ta bay tene na cuenta pa siguridad den nos trafico.

DOW a haya e carta di Cuerpo Policial, ariba e punto aki, pa cual e PPP team ta bezig hunto cu e contratista ta bezig ta evalua tur preocupacion cu tin. Lo tuma e medidanan corectivo si ta necesario ariba dje.

REGLA

Sr. Croes, mas aleu a splica cu e mesun tiponan aki di vangrail tin mas parti di Aruba, y nunca e no a forma un problema y awo diripiente el a bira problema. Pero esaki ta comprendibel ya cu e ta un di e camindanan mas transita cu Aruba tin, mirando e aumento den motociclistanan. E ora DOW lo mester bay dun’e un otro acercamento pa cu esaki. E no ta algo cu no ta wordo uza riba careteranan internacional, pero berdaderamente e por ta un problema. DOW ta sinti e preocupacion cu nan tin ariba esaki y nan ta bezig ta studiando esaki pa por resolve na e manera apropia.

Tin diferente puntonan pa cu siguridad den trafico. Nan a señala e punto aki pa motociclistanan y un otro manera pa solucion’e, ta di pone un vangrail mas abao di dje, cu no ta laga e motociclista, cu si e cay y slip e no ta den e soportenan pero ta dal den e vangrail mes. E ta bay diferente manera, pero tur cos ta cananado, y ta haciendo e auditnan necesario y a base di esey ta sigui e procedura cun’e, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.