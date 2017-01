Valery Peres di The Voice of Jesus ta lamenta atakenan di Iglesia Catolico

Aruba ta completamente boca abao aworaki y ta p’esey Valery a bin dilanti pa presenta loke ta sosodiendo cu su mesun persona.

E prome punto di Sra. Valery Peres- Simon ta di enfatisa cu e ta Catolico Romano, anto te ainda su persona cu Obispo di Willemstad no ta compronde otro. E aña aki e ta cumpliendo 19 aña den su trabao. Y e tabata kier a splica na pueblo di Aruba, kico ta su metanan El a cuminsa na edad di 24 aña. Sra. Valery a splica cu Birgen Maria ta aparece na dje dia 25 di tur luna. Pero tambe dia 2, pa no creyentenan, dia 13 pa deber y gracia y tambe dia 25 pa tur su yiunan.

E atakenan a cuminsa door cu e grupo a bira grandi. E miembronan ta mucho grandi. Tin hopi hende homber den su grupo, y esakinan ta trece nan casa y tambe nan yiunan. Segun Valery, esey ta union di famia. Ta door di esey Koyari a bira hopi bunita y grandi, door cu e miembronan tin e luga bon manteni. P’esey Sra. Valery kier a trece e siguiente puntonan dilanti.

Na Koyari, ta celebra fiesta di Santonan, di Angelnan, bida di Birgen Maria, bida di Hesus. Obispo y pastoor no kier pa Sra. Valery haci esey. El a haci’e di curason. Pero no ta solamente su persona, pero ta e grupo. Na ocasionnan asina, ta pone tridium of nobena, esaki ta atrae hopi hende.

Di dos punto, cu Sra. Valery e no por yuda cu e ta un persona scogi. Segun Valery, e ta scogi for di tempo di chikito. E kapel riba tereno di Koyari, un pastoor di Zuid- Africa a bendiciona e kapel, hunto cu otro pastoornan. Tur e imagennan den e kapel ta bendiciona.

Sra. Valery Peres a combersa cu Pastoor Rey, sin cu Sra. Valery tabata na altura cu ya caba Pastoor Rey a duna su opinion na comunidad. Pastoor Rey a puntra Sra. Valery si e ta duna Santo Comunion, cual el a nenga, tambe Pastoor Rey a puntra Sra. Valery si e ta confesa e fielnan, cual tambe el a nenga. Segun Sra. Valery, na Koyari tur hende ta bin di curason. E no ta cobra niun hende nada, e luga ta liber.