Vagabundo ta molestia den area di The Paddock

Diahuebs pa mas o menos 1 or y 20 di marduga, Centrale Post ta manda un patruya pa Cafe de Paddock en conexion cu molester di vagabundonan. Na e sitio agentenan policial ta combersa cu e trahado G., kende ta declara cu el a wak un di e vagabundonan ta “piep” den varios di e autonan, kisas cu e intencion di bay horta. Segun descripcion di e trahado G., e vagabundo tabata bisti cu un short blanco cortico, y un t-shirt blauw skur y e tabata tin un bicicleta cun’e. Na nan yegada e agentenan no a topa cu e vagabundo mas na e sitio. Nan a controla den vecindario, pero no a topa cu dicho vagabundo. Centrale Post a wordo poni na altura.