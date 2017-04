Vagabundo conoci pa polis a drenta misa y stroba sirbishi

Diaranson anochi pa mas e menos 8 or y 05 di anochi, patruya ta wordo pidi pa e Iglesia Adventista den Weststraat, na altura di Fruteria Virgilio. Na nan yegada e agentenan ta papia cu e persona cu a yama, pero el a bisa cu vagabundo ya no tabata t’ey mas. El a declara cu e vagabundo tabata un hende homber, cabey afro y color skur. E descripcion aki ta cuadra cu e conocido di polis y husticia, RODRIGUEZ. E cabayero a sigui declara cu e vagabundo a drenta den e misa y a stroba e pastoor durante sirbishi. Ta sospecha cu RODRIGUEZ lo tabata bou di influencia di un of otro substancia. Central di Polis a wordo poni na altura.