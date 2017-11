Vacunanan di Influenza no a yega Aruba

Directie Volksgezondheid a mira e interes grandi di pueblo di Aruba riba e topico di Influenza, specialmente riba e vacunanan pa influenza. Sinembargo, Directie Volksgezondheid (DVG) kier aclaria cu e vacunanan pa Influenza no a yega Aruba ainda.

Directie Volksgezondheid a duna di conoce cu a haci e pedido di vacuna di Influenza ya caba for di mas o menos 1 aña pasa pero cu pa motibo fuera di nan alcance cu a tuma lugar na e fabrica, e vacunanan no a yega Aruba ainda. Sr. Ronald Geerman di Departamento di Enfermedadnan Contagioso (DBZ) a informa cu

vacuna di Influenza no ta manera otro remedinan cu tin un termino di vencimento di 2 aña of mas,. E vacuna di Influenza su termino di vencemento ta di 1 aña of menos y esey ta pone cu e proceso pa cu e pedido di e vacuna mester ta hopi trempan pa asina PAHO por finalisa e pedido di e cantidad necesario di vacuna cu Aruba lo mester.

Ichelle Simon, Communicatie Adviseur di DVG a sigura cu Directie Volksgezondheid lo avisa pueblo di Aruba, den tur medio di communication, na momento cu e vacunanan di Influenza yega Aruba pa asina cada un cu ta cay den e grupo di risico por pasa y busca esaki. Pa loke ta trata e gruponan di risico, esakinan ta personanan mayor di 60 aña, muchanan bou di 2 aña y personanan cu un enfermedad cronico. Aki ta referi na personanan p.e. diabetico, cu presion halto, problema cu higra, riñon y otro.

Mientrastanto loke pueblo di Aruba por a mira caba ta un campaña di conscientisacion con pa preveni Influenza. Pa por haci esaki di un manera optimal, DVG ta recomenda tur persona pa evita contacto cu un persona cu tin griep, ora di tosamento haci esaki den man of paña y laba bo mannan bon.

DVG no kier confundi pueblo, pero kier duna informacion corecto. E vacunanan no a yega ainda, pero DVG ta spera nan den e prome simannan di December. Manera aña pasa, DVG lo ta presente na differente lugar strategico pa asina haci e trabow uno mas efficiente y aplica e vacunanan di Influenza necesario. Ora cu ta asina lew, DVG lo anuncia e puntonan strategico aki y tambe e orarionan cu lo ta disponibel pa pasa busca e vacuna.

Ta importante tambe pa informa cu e costo pa e vacuna di Influenza ta uno completamente gratis pa tur persona cu ta cay den un categoria di risico. Tur otro persona cu ta interesa pa haya un vacuna contra Influenza, lo tin un costo di 15 florin.

DVG ta pidi pa tur hende ta pendiente den e dianan venidero unda cu lo anuncia oficialmente riba tur media social y medionan di comunicacion ora cu e vacuna di Influenza yega Aruba. Tambe ta invita pueblo pa bishita e pagina di Facebook di DVG unda tin updatenan regular di temanan tanto di Influenza y temanan importante cu ta regarda salud publico .