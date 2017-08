Vacuna ta un medicamento esencial

Vacunacion en general ta hopi sigur. Recientemente WHO a considera vacuna como medicamentonan esencial. Kiermen cu e ta un sorto di medicamento cu ta faborece pa e comunidad tin den bon cantidad, pasobra e ta efectivo, sigur y e costo di vacuna compara cu tratamento di un malesa contra di dje, ta hopi faborabel, segun Luis Cortes, di Departamento di Salubridad Publico.

Vacuna, riba e poblacion aki, riba kleuter y basisschool, ta booster. Ta vacunanan cu a haya caba den pasado tempo cu nan tabata baby na Wit Gele Kruis. E ta djis pa reforsa y pa continua cu un bon defensa di e curpa di cada mucha cu a wordo vacuna contra malesa y pa nan tin un bon proteccion.

E ta contra sarampi, rubella/cacheton y contra difteria/tetanus/polio. Eseynan ta e malesanan cu kier combati.

E vacunanan aki ta wordo duna na scol. E vacunanan aki ta pa muchanan cu ta na kleuter. E tin dos momento di vacunacion. Un ta entre 4 pa 5 aña na Wit Gele Kruis y esnan di un pa otro motibo cu no a logra bay, e ora tin chens pa haya e vacunanan ey na Kleuter.

E otro vacunanan ta wordo duna na scolnan basico.

Cortes a menciona acerca cu den e programa di vacunacion tambe tin vacuna contra HPV, cu ta pa mucha muhe so, cu ta den 6de klas, scol basico.

Esaki no ta algo obligatorio. Pa ley na Aruba, vacunacion ta voluntario. Pa hopi aña tin un bon cobertura contra e malesanan aki. Pero tin cierto tendencia, no unicamente na Aruba, sino rond di mundo, cu ta contra vacuna. Door di esey ta wak cu riba e ultimo 12 lunanan, pa menciona Maart 2016 pa Maart 2017, tin un cantidad di casonan di sarampi a subi tanto na Europa y Africa, pa e motibo aki, pa motibo pa no tin un bon proteccion di e poblacion. Debi cu nos ta un isla turistico y cu nos ta haya cierto turistanan di Europa tambe pa toch keda bon proteha pa evita un brote na nos isla.

E malesanan cu nos kier preveni, ta duna vacuna tempran. Si e mucha of baby ta subsetibel na e malesanan aki. A medio cu tempo ta pasa, tin algun caso unda cu por baha nos proteccion, pero esey ta realisa cierto boost pa por tin un bon proteccion pa un tempo largo. Asina mes e por pasa, pasobra no ta tur hende ta mesun cos. Aunke cu ta full proteha, a lo largo di aña, nos ta bira subsetibel. Esey por pasa, pero si por mira a base di e poblacion, nos ta safe pa por evita un brote, cual ta un caso di emergencia riba area di salud publico.

E vacunanan awo ta mas importante cu antes, mirando cu tin hopi mas malesa awendia. No unicamente cu e ta mas importante, sino e ta hopi safe. Awendia tin hopi criteria cu mester cumpli pa por duna un aprobacion cu un vacuna por wordo duna na hende. Cada aña vacunanan ta wordo samina cientificamente si e vacuna lo ta safe y ta keda safe. Tur vacuna cu wordo ofreci na Aruba, Organisacion Mundial di Salud ta bisa cu ta safe. Riesgo pa tin un consecuencia door di e vacuna, practicamente hopi abao, segun Luis Cortes.