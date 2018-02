Vacuna di DVG ta proteccion pa 4 virus

Aruba tin vacunan disponibel na Departamento di Salud, esun cu lo por proteha di 4 virus di forma simultaneo cu ta yama tetravalente. Dr. Maritza Ordoñez ta elabora mas ariba esaki.

E cuater virusnan ta disponibel desde 6 luna di edad. Tur muhe na estado mester tuma vacuna. E vacuna ta un proteccion contra di virus. Si e mucha a nace cu casonan special, e lo por bin na remarca pa e vacuna.

Actualmente lo tin hopi virusnan manera adeno virus,renovirus, rotavirus, entre otronan. Dr. Ordoñez ta recomenda pa semper tuma contact frecuente cu doctor di cas, pasobra e doctor di cas lo por diagnostica si tin influenza of otro virus , y e ora e pashent lo haya e tratamento cu tin mester.

Den e caso di e malesanan cu lo por bin cu e turistanan, den e caso aki nan a splica cu e manera pa controla y por diagnostica esaki lo ta si un turista bay dokter cu algun virus o influenza, anto e ora nan lo wak en detaye ki sintomanan nan lo presenta y for di cual pais nan ta bin, anto e ora nan por haya si influenza lo a drenta y for di cual pais, pa haci un investigacion mas profundo di e sintomanan di e virus, segun dr Ordoñez.

Personanan riba 60 aña ta mas susceptibel pa haya e virusnan aki y mas aun si nan ta sufri di un of otro malesa cronico. Asina dr. Martiza Ordoñez a termina bisando.

Comments

comments