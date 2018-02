Vacuna contra griep durante embaraso no ta asocia cu autismo

Cada aña organismonan di salud ta pone en marcha su campañanan di vacunacion pa loke ta griep. Un vacuna cu ta specialmente indica pa adultonan mayor, personanan cu enfermedadnan cronico y personal sanitario. Y asina mes, den muhenan na estado, cu danki na e inmunisacion aki ta protehe nan pa e virus, ademas di nan mes, nan futuro baby. Y e vacunacion aki durante gestacion, ta realmente sigur? Wel, si. Ademas y manera cu un estudio cu a tuma luga pa investigadornan di e Centro Medico Kaiser Permanente na OakLand (Merca), a confirma, e no ta asocia na un mayor riesgo di desaroyo di trastornonan di spectrum autista (TEA) pa e futuro muchanan, ABC a divulga.

Nos resultadonan ta mustra e ausencia di un asociacion entre e riesgo di TEA y e di dos of tercer trimester di gestacion. Manera Ousseny Zerbo, director di e investigacion a bisa, e vacunacion pa loke ta e griep di e muhenan na estad ta hiba na un reduccion di 70% den e casonan di griep y di 80% den e cantidad di hospitalisacion pa e infeccion den babynan menor di 6 luna. Un aspecto cu lo bay tene na cuenta dado cu e muchanan no por wordo inmunisa te ora cu yega e edad di seis aña. Por tanto, e vacunacion aki ta hopi eficaz. Y asina mes, hopi sigur, pa hopi cu tin personanan cu ta empeña den relaciona e vacunanan, inclui esun di griep, cu autismo sin ningun base cientifico.

Pa completa e estudio aki, diseña pa analisa e posibel relacion entre vacuna di griep y TEA, e autornan a evalua 196.929 mucha naci entre 2000 y 2010, 45231 di cual a wordo inmunisa ora cu nan tabata den bariga di nan mama.

E resultadonan a mustra cerca di 1400 di e total di e muhenan na estado a caba na sufri di griep – nan a caba di a wordo diagnostica di un TEA. Por tanto y segun e autornan a conclui, no por a establece un asociacion entre e vacunacion pa griep y un riesgo aumenta di autismo den mucha. Of cuando menos, no ora cu e inmunisacion a tuma luga durante e di dos of di tres trimester di gestacion.

Manera cu Ousseni Zergo a referi, “Nos hayasgonan a sugeri un aumento di riesgo di TEA den muchanan cual mamanan a ricibi e vacuna di griep den e prome lunanan di gestacion, pero e asociacion aki no tabata tin finalmente ningun significacion tras realisa e coreccion estadistica pa multiple componente.”

Den definitivo, e vacuna di griep ta sigur den tur e lunanan di embaraso, locual no ta kita cu, e temor di resultadonan nobo, no mester investiga mas profusamente su siguridad durante e prome tres lunanan di gestacion.

Den ningun caso nos ta bisa cu bo tin cu cambia di practica clinico of strategianan di vacunacion. Solamente nos ta kere cu tin cu realisa mas estudio pa evalua cualkier asociacion potencial entre vacunacion pa griep den e prome trimester di embaraso y autismo, e autor ta conclui.

