Uzo di tecnologia ta mas efectivo pa combati criminalidad

Mundo ta cambiando rapidamente. Aruba no ta un excepcion. Como pais moderno y creciente, nos tambe ta mira e cambionan aki y nos mester sigui cu e tempo. Nos hobennan awendia no por imagina nan mes biba den un comunidad sin telefon celular y tur e apps nan riba nan celular cu nan ta uza tur dia. Adultonan tambe ta birando mas y mas dependiente di tecnologia y riba su mes esey no ta nada malo. Mescos cu hopi cos den bida, tecnologia por wordo uza pa propositonan bon, pero tambe pa malo. Nos mester scoge pa nos mes cua forma di avance tecnologico nos kier tin como parti di nos sociedad, di nos cas y di nos bida personal.

Den husticia e escogencia aki no ta diferente. Nos tin bista riba desaroyonan moderno cu lo haci e trabou di husticia mas eficiente. Laga nos ban pensa riba un ehempel awe. Antes Cuerpo Policial tabatin un helicopter na su disposicion. Esaki tabata duna nos ciudadanonan un sentimento di siguridad ora e helicopter ta bula pasa riba nos. Pero e tabatin su limitacion tambe. E tabata un instrumento hopi costoso y e no por a keda den halto pa mucho ora pa dia.

Un ehempel di avance tecnologico den e area aki ta un drone. Un drone ta un aparato cu ta bula di un forma autonomo sin hende den dje y ta wordo controla pa un remote control. Un drone por bula pa un distancia bastante largo y e ta wordo bula pa un piloto riba tera. E drone ta wordo ekipa cu un of mas camara potente cu ta manda imagen bibo y directo pa esun cu ta bulando e drone den dia y anochi. E cantidad di ora cu e drone por keda den laira, e calidad di imagen cu e ta produci y e flexibilidad cu e ta duna pa multiple forma di uzo ta haci e drone un instrumento indispensabel den nos trabounan hudicial den e tempo moderno aki.

E drone aki por bula mas o menos 20 ora, siendo cu e helicopter por bula mas o menos 2 ora. E ta uza hopi menos combustibel, su cobertura ta mucho mas grandi, haciendo uzo di su camara por mira detaye riba tera cu por yuda Polis y otro instancianan haci nan trabou mas efectivo. E drone aki lo ta di gran aporte ora tin hopi hende riba pia manera Carnaval y otro eventonan, haciendo e posibel pa Polis por mira den forma instantaneo kico ta pasando y con pa yega cierto caminda di un forma safe y rapido, haciendo uzo di imagennan di un calidad halto di e drone.

E camara por reconoce number di auto y persona, haciendo un buskeda mas simpel y hopi mas rapido y tur esaki na fraccion di e prijs di un helicopter den casonan di atraco y otro delito grave unda cu cada seconde ta valioso pa gara esunnan responsabel.

Nos mester introduci avancenan tecnologico manera e drone den nos arsenal di medionan pa combati criminalidad, haciendo trabou di nos Polisnan mas simpel, mas eficiente y mas sigur, cu lo tin como resultado un Aruba mas sigur pa nos ciudadanonan.