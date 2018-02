Uzo di material inferior a ocasiona accidente ariba waf di Barcadera

For di fuentenan nos redaccion di Masnoticia a ricibi informacion di un accidente cu a pasa ariba waf di Barcadera, caminda cu door di negligencia di e compania ASTEC, pa uza materialnan inferior, esaki a causa cu un grua a cay causando dañonan miyonario na e barco, Hollandia.

E caso aki a pasa diabierna pa 10 or di mainta, caminda un faha a rementa, causando dañonan miyonario. E faha cu ASTEC ta uza, no ta esun adecua ni pa e grua, ni pa e barconan. E noticia aki ta uno cu a keda scondi. Ta wardando ariba personanan di seguro di Hulanda pa nan bin haci nan assesment. E personanan aki lo mester yega den careda di diadomingo, pa despues cuminsa cana e proceso.

Danki Dios cu no tabata tin dañonan personal di lamenta. Esaki ta un negligencia di parti di compania.

ASTEC cu ta e compania cu encarga ariba waf, algun tempo atras a nenga di duna e trahadonan un aumento y despues di basta negociacion, a bin yega na un acuerdo. E aumento no ta algo masha di gaba, pero e compania no tabata kier a duna mas, alegando cu door di mudamento, nan situacion financiero ta poco delicado, pa cual nan no por cumpli cu loke trahadonan ta pidi.

Pero, aworaki, mirando e situacion, por bisa cu loke e compania a nenga na aumento pa e trahadonan, aworaki nan tin di bay sak’e mas cu dobbel na prima di seguro.

