UPP ta urgi na Parlamento pa discuti e asunto di coremento di campaña den cuadro di e proyecto di ley pa financiamento di partidonan politico.

UPP a tuma nota di comentario di presidente di Parlamento, Sra. Wyatt-Ras tocante e trabounan di Parlamento pa e aña aki, e aña di eleccion. UPP a bin comprende cu presidente di Parlamento lo sugeri na gobierno pa percura pa trata leynan mas tempran posibel, comokiera cu nos ta den aña di eleccion y parlamentarionan lo ta ocupa cu coremento di campaña. E expresion aki a wordo haci manera ta algo mas comun cu por ta existi, mientras cu nos tur sa cu parlamentarionan, mescos cu ministernan ta wordo paga pa traha. Incluso e miembronan di oposicion tambe a vocifera esaki. Kisas esaki ta loke cu a wordo causa dor di e forma cu Mike Eman, tempo cu e tabata den oposicion, a haci. Esta di tabata campañando enbez di bin trabou. Un otro mal ehempel cu parce tur e partidonan tradicional lo no tin problema cun’e.

Na prome luga, UPP, den cuadro di Good Governance y mehoracion di nos democracia, tin problema cu miembronan di parlamento y di gobierno durante ora di trabou lo bay core campaña. Mirando cu ta intencion di parlamento pa trata e ley di financiamento di partidonan politico, UPP ta kere cu e aspecto aki tambe mester wordo atendi. Pues e parlamentario- y ministernan ta coriendo campaña, mientras nan salario ta sigui core pa cuenta di pueblo. Indirectamente esaki tambe ta un forma di financiamento.

Na di dos luga esaki sigur no ta etico pa cu otro candidatonan cu no tin un funcion publico asina, ni tampoco pa partidonan cu no tin representacion. UPP ta urgi Parlamento pa pone esaki tambe na discusion, pero hunto tambe cu esaki e asunto di coordinadornan cu tambe ta drenta pueblo bou ora di trabou. Tambe UPP ta di opinion cu mester evita e aspecto di ter beschikkingstelling cu tur eleccion ta tuma luga. Aki tambe ta trata di un forma di campaña cu fondonan publico.

Pues UPP ta spera cu den e ley aki tambe tene cuenta cu e aspecto di fondonan publico cu ta wordo uza pa core campaña, manera discurso nacional, programanan di television cu un mensahe politico pa promove un ministro of partido, uzo di autonan di huur paga dor di gobierno, etc. Tur esakinan mester ta parti di ley.

Finalmente UPP kier a haci un apelacion tambe na Parlamento, particularmente na Sr. Sneek, pa facilita un copia di e ley cu a wordo manda pa Raad van Advies, pa asina tur stakeholdernan y interesadonan por mira kico ta e producto huridico cu a wordo presenta. Aki nos kiermen na tur partidonan cu no tin representacion den Parlamento, organisacionnan di ciudadanonan cu ta tene nan ocupa cu e topico di gobernacion, manera Fundacion Bon Gobernacion, Comision Bon Boluntad, Electoral Raad, sindicatonan, etc.

E ley riba financiamento di partidonan politico alabes ta un instrumento pa disminui e deficit

democratico. Y en bista di esaki UPP ta sugeri na Parlamento pa inclui den e cambionan aki pa loke ta dos aspecto cu ta crea deficitnan grandi democratico, esta e asunto di restzetel y e secuencia di voto. Y aki nos no mester di bay inventa e wiel, pasobra esakinan por casi copy/paste e leynan vigente na Bonaire y St. Maarten. Di e manera aki lo por haya un contribucion y discusion riba e producto final y cu lo por wordo mehora y alabes poco poco caba cu e deficit democratico.