UPP: Ta tempo pa henter Gabinete Eman bay cas

E preocupacion mas grandi bou di nos pueblo na momentonan aki ta e situacion alarmante di criminalidad aki na Aruba. Desde lantamento di nos partido UPP na 2012, un di nos prome comunicadonan a trata hustamente e tema aki, na unda a cuestiona minister di husticia Arthur Dowers su maneho y su “percepcion” di e inkietud e tempo ey bou nos pueblo.

Awe, mas di cuatro aña despues, nos por bisa cu e situacion no a ni stabilisa ni mehora, pa asina pueblo por sinti su mes sigur atrobe den su propio cas. En cambio nos por mira cu desde mey mey di aña pasa e situacion a empeora mas, te pa nos bisa cu e ultimo dos lunanan practicamente tur dia tin un situacion penoso ta pasa aki na Aruba. Un situacion penoso na unda ciudadanonan di e pais aki ta wordo ataca, atraca y agredi. Particularmente nos grandinan no ta scapa di esaki.

UPP sigur ta mira cu un maneho mas fuerte y cu accionnan mas dirigi ta urgente riba e pais aki. Pa prome mester di un minister di husticia, cu ta acepta cu e situacion di criminalidad aki na Aruba ta alarmente. E minister mester mustra mas dilegencia y pone atencion na e cuerponan di seguridad aki na Aruba y duna nan e hermentnanpa nan por traha y combati e situacion aki.

Tambe ta necesario pa di berdad tin mas polis riba caya y cu cuerpo policial ta mas cerca di e pueblo, tanto presente den barionan, na skinanan di caya (al estilo di Merca), como cerca di oido di pueblo. Si tende vocero policial, cu ta bisa cu no ta sin mas por actua ora di haya cierto tipnan, ta pone e pueblo sinti indefenso y na mes momento ta fomenta e sentimento di impotencia pa e situacion existente. For di esaki tambe ta sali expresionnan pisa cu kisas por resulta den mas desastre pa e comunidad aki.

UPP ta kere cu nos polisnan, enbes di bay cuestiona of interoga esun cu ta duna informacion, nan mester subi caya y verifica loke ta wordo duna na informacion.

Nos di UPP sa cu e solucion di criminalidad no tin un “quick fix” pe, pero si mester di un minister di husticia cu tin e boluntad di berdad pa soluciona e situacion. Y no un minister cu lo bay acusa tur otro hende di e problema cu a escala aki. Pesey tambe UPP ta di opinion cu minister di husticia Arthur Dowers mester tuma su retiro, pa asina habri caminda pa un otro persona por bin haci un trabou real.

Un otro minister cu mester bay ta esun di stranheria, esta Benny Sevinger. No tur acto criminal ta pa cuenta di stranheronan, pero si e gran mayoria. Esaki pa falta di un control severo di nos costa y fronteranan. Un maneho completamente robes y anti-local a wordo hiba den e ultimo 7 añanan desde cu a cambia tanto e proceduranan, screening y eleminacion di e modelo Swiso. E maneho di admision mester conoce un cambio stringente y bay bek na esun di e temporada di 2006 pa 2009, unda entre otro a caba cu tur tipo di corupcion na unda tabata tin un maneho estricto cu a ser critica door di “vriend en vijand” y alabes cu e modelo Swiso tabata wordo aplica y cu e exigencianan necesario di entrada.

Cu otro palabra mester cera e fronteranan y para TUR permiso pa bin traha of biba na Aruba. Ta tristo pa lesa den medionan di comunicacion cu centenares di permiso di “inwonende dienstbode” ta hende homber. Esaki no por y mester wordo inmediatamente anula.

Castigonan mester bira mas severo, mientras cu deportacion de por vida mester ta e alternativa pa esnan cu ta bin aki, pero ta bin y ta burla di nos generosidad y ta comete fechoria.

Mester di un proteccion mas severo di nos fronteranan tanto pa loke ta trata entrada di persona ilegalnan como di armanan ilegal. Aki ta necesario pa tanto e team di Warda nos Costa como nos Cuerpo di Aduana wordo bon ekipa pa haci e control y proteccion di nos fronteranan. Aki UPP ta mira cu Warda nos Costa mester haya un dimension nobo den su tareanan, unda pa medio di postnan permanente na e sitionan di entrada clandestino ta vigila nos costa y frontera.

Tambe na nos entradanan principal mester tin un miho mecanismo di control door di nos Servicio di Imigracion como Cuerpo di Aduana. E situacion social-economico den nos pais bisiña ta rekeri esaki, ya cu sin e control debido, nos lo por haya personanan indesea y cu menos bon intencion ta drenta y abusa di e trankilidad y humildad di nos pueblo. Aki tambe ta necesario pa e reglanan di Good Governance ta implementa y cu ministernan di nos gobierno mester sa cu nan no ta para riba ley.

E entrada sin control necesario y hopi biaha cu permiso of metemento di ministernan, ta haci cu nos autoridadnan tampoco no por desplega nan trabou manera mester ta. Nos por a tende p.e. di director di aduana, cu ministernan ta interveni den nan trabou ora cu ta trata control riba hendenan rond di minister. Tambe nos ta conoci cu na imigracion casonan similar ta sosode. Esaki NO por.

Pues pa UPP tur e ministernan ta responsabel pa loke ta pasando. Mike Eman, como minister responsabel pa bienstar general na Aruba, su minister di husticia Arthur Dowers y e minister di Stranheria Benny Sevinger, tur ta culpabel di e situacion reinante.

UPP ta convenci, cu ta tempo cu henter gabinete Eman, sigui ehempel di Otmar Oduber y cana bay gobernador y asina entrega nan retiro. Parlamento mester lanta for di soño y asumi su responsabilidad y pone pa e tempo cu falta un gabinete transitorio cu tareanan defini manera di combati e criminalidad existente, prepara eleccion y wak kico ainda por cambia pa frena e crisis socio-economico y e situacion di nos finanzas publico cu nos ta aden. Pasobra tanten cu no bin un cambio fundamental den nos sistema di gobernacion, lo no tin alivio tampoco e.o. den e situacion di criminalidad aki na Aruba. E nivel di criminalidad y insiguridad den un pais ta e refleho di e gobernacion di un pais. Simpel ponemento di luznan den bario cu ta un obligacion di cualkier gobierno no ta yuda mas, si mira cu den dia cla bo ta wordo asalta y agredi. Mas malo un gobernacion ta, mas criminalidad lo tin. E criminalnan mas grandi mes, parce di ta sinta den gobierno.

UPP ta cla pa e reto aki. Mescos cu entre 2005 y 2009 Booshi Wever como minister a caba cu tur e corupcion cu tabata tin desde 1986 den e asunto di permisologia, Booshi Wever y UPP ta cla pa caba cu e ola di criminalidad y e free for all cu tin den e otorgamento di permiso na ken cu ta.Ora zero a yega y palabranan cla mester wordo papia. Ta na pueblo pa scohe pa esnan cu ta sigui core tras di votonan di esnan cu trece nan famianan bin tuma trabou di nos yiunan di tera of pa UPP cu lo pone e yiu di tera na prome luga atrobe y ataca e ola di criminalidad cu ta azotando nos comunidad.