UPP ta para pa sobrevivencia di Serlimar

Despues cu siman pasa Mike Eman den nomber di Gobierno a bolbe enfatisa cu lo cera e dump di Parkietenbos, y loke el a ripiti tambe durante e debate, nos por mira cu sra. Vermeer di fundacion Parkietenbos a sali dilanti diabierna mes, bisa di ta contento cu Mike Eman a bolbe haci tal expresion. E biaha aki sra. Vermeer ta spera si cu Mike Eman lo por duna cuenta ki dia, y kico ta bay haci cu e desperdicio despues cu dump cera.

Sra. Vermeer ta kere cu esaki por sosode den e sistema cu Ecotech a haci recientemente riba tereno di e cerbeseria na Balashi, esta di empaketa den un forma comprimi den saco di plastic y dera den e buraconan grandi cu tin rond di isla. Esaki sigur despues cu e proyecto di gasificacion di sushi no a duna resultado y cu manera nos tin comprendi ta para, despues cu WEB a inverti miyones. Y pa colmo un biaha mas sin destaho publico.

No a tarda cu riba mesun dia Mike Eman, como e responsabel mayor di e malgobernacion cu Aruba ta hinca aden, y e sufrimento di habitantenan di Parkietenbos y vecindario, a sali afo y bisa cu e ta mantene palabra y cu lo bay mira con e proceso di reciclahe lo por tuma lugar, pero cu en todo caso pronto lo cera e dump. Den mesun un rosea e ta papia di financiamento di Gobierno, Serlimar y compania priva. Cu otro palabra parce cu sra. Vermeer ta bolbe tira un salba bida pa Mike Eman y asina haci damage control pa su actuacion durante e debate di Camara di Comercio, ora a trata e asunto di dump di Parkietenbos.

UPP tin e informacion cu keto bay e plan BERDE ta, cu e solucion di e dump di Parkietenbos ta, pa pasa esaki den man di compania priva, bisiña di Serlimar, y financista di AVP. Esaki ta mesun modus operandi di aña 2000/2001, cu no tabata percura pa e trucknan haya tube ni tire di truck, pa por core rond. Asina aki kier a percura pa Serlimar sangra muri. Awor aki nos ta wak e mesun moda di opera, pa asina definitivamente pasa e henter e pilar di recoge y proceso sushi den man di un solo compania priva, un compania compinchi. Un biaha mas sin ningun tipo di destaho publico, ta bai regala Ecotec e negoshi cu Serlimar por a gana placa cun’e. Una bes cu Ecotec tin esaki den su man, e lo bay masacra e pueblo cu e prijs pa recohemento di desperdicio di cas. Y nan ta capas, y tin prueba di esaki ora nos mira con e famia ta cobra pa baha un container na nos waf.

Tambe UPP ta lamenta cu sra. Vermeer ta wak e.o. e solucion den un forma di landfill otro caminda, sin sa kico ta e efectonan dañino cu por tin pa medio ambiente y salud di hende despues. Ki controlnan ta wordo eherce riba e tipo di empake cu ta wordo uza? Cuanto tempo nan lo permanece intacto? Ki sorto di gasnan por wordo crea atrobe, cu consecuencia pa candela, pero awor memei di e isla? De facto sra. Vermeer ta bin cu un opcion di landfill, cu tambe por a wordo realisa cu e proyecto di fluff cu na 2009 a cuminsa funciona. Un fluff cu por a wordo uza pa mas cos, pero tambe pa yena e mesun buraconan cu sra. Vermeer ta referi na dje y esaki si na un manera drechi. No lubida cu e fluff no ta daniño ni pa e medio ambiente ni pa salud di hende.

UPP na mas cu ocasion, a bisa di cu por haci e mesun trabou, cu na 2001 pa 2009 a wordo realisa pa mi persona. Esta lo paga e candela, lo reinverti den e planta cu tey y pone traha y mira cu esaki bay produci e fluff, sea pa yena buraconan cu ne of pa otro uzonan di reciclahe y re-uzo, contribuyendo tambe asina na e Blue Economy cu UPP ta mira como un parti esencial, pa trece desaroyo economico di un banda y di otro banda contribui na proteccion ambiental.

P’esey UPP ta manda un palabra di alerta, esta cu Mike Eman kier caba cu Serlimar, door di lague sangra muri, pa asina financista di partido haya esaki, sin worry cu henter un bario ta sufri pa añanan of ta kita e pan cu trahadonan di Serlimar ta gana honradamente.

UPP ta priminti, cu sosten di pueblo, esaki lo no pasa. UPP ta para pa sobrevivencia di Serlimar, su trahadornan y nos medio ambiente, mescos cu e habitantenan di e bario di Parkietenbos. UPP E REAL DEAL, PA UN MIHO MAÑAN!