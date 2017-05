UPP Parlamento ta keda un berguensa

Ya ta mas cu un luna cu tabata tin e inval na e.o. e cas di Paul Croes, minister di Labor. No tabata un simpel accion di un simpel hende, sino di un minister di pais Aruba. Un inval cu a wordo haci den un combinacion di diferente instancia hudicial y fiscal aki na Aruba. Durante e investigacion aki e minister di Labor a keda como sospechoso di a haci “ambtsmisbruik” dor di e.o. duna personanan cu no tabata mag di traha na Aruba a base di nan titulo di permanencia, toch e oportunidad pa traha. Pa colmo ta papia di soborno y tumamento di placa, compaña cu labamento di placa. Acusacionnan serio, cu nos tin di bisa, cu na prome instante caba e minister for di su mes posicion mester a tuma honor na su mes y tuma retiro.

Na momento cu esaki no a tuma luga, nos a spera cu prome minister Mike Eman lo a tuma e paso necesario pa asina duna su minister di conoce cu tin di tuma retiro. Pero en cambio, loke nos a wak, ta un actuacion atrobe di parti di Paul Croes y Mike Eman algun dia despues, na unda cu Paul Croes a propone Conseho di Minister cu ta bon e bay riba “non-actief” tanten cu e investigacionnan ta andando. Y na mes momento laga su reemplasante, esta minister Angel Bermudez tuma over.

Nos di UPP a spera cu pa Parlamento, particularmente esnan di AVP cu a keda den shock cu e caso aki, lo a carga e responsabilidad constitucional y yama e minister aden y dune su retiro, sikiera temporal, tanten cu ta warda e resultado. Si riba su mes henter e procedura hiba pa instancianan hudicial tin hopi pa remarca riba dje, UPP ta haya cu lo tabata prudente pa Parlamento mes tambe a tuma su pasonan necesario.

Despues cu e 3 partidonan di oposicion a pidi un reunion pa trata e asunto aki, e colmo di colmonan, Presidente di Parlamento, Mervin Wyatt-Ras ta haya ta bon pa warda full e 30 dianan pa yama reunion. Segun su persona e kier a evalua si e peticion pa e reunion publico tin contenido of no! Ki berguensa. Pakico Mervin Ras no ta djis bisa cu ta “opdracht” e tin di Mike Eman pa wanta cu e reunion aki?

Den articulo 23 di Reglamento di Ordo di Parlamento no ta poni cu e Presidente di Parlamento mester evalua un peticion pa un reunion publico pidi pa un fraccion of tres miembro! Ningun otro caminda tampoco. Presidente di Parlamento, si e no a scucha e fiscal di Ministerio Publico, y ni e lesa ningun comunicado di prensa riba e topico aki, e por a tuma contacto cu Ministerio Publico su mes y averigua e enbergadura di e caso aki.

UPP a pidi Presidente di Parlamento pa mas pronto cu ta posibel trata e reunion aki y no sigui trapa riba e honor di pueblo Arubano. Awor nos tin comprende cu awe diamars, esta 2 di Mei, probablemente e reunion aki lo tuma lugar. Pero informacion cu ta circula ta mustra cu e minister concerni, esta Paul Croes, lo tuma su retiro tambe e siman aki. UPP ta haya esaki “mosterd na de maaltijd”. UPP ta kere, mirando henter e desaroyo di e caso aki, y cu te ainda e caso ta bou investigacion, pa Parlamento, manda un mensahe “loud and clear” na tur esnan cu kier ta riba ley, pa retira e minister aki formalmente. No laga e minister aki tuma su retiro, pa despues bin yen di kapsones riba esaki y pa haci e minister aki un martir.

Prolongacion di e investigacion ta haci tambe cu esaki por trece un problema pa e campaña di AVP. Y pesey lo mester tuma cierto accionnan pa salvaguardia e di AVP. Nos di UPP su intencion ta pa mustra pueblo di Aruba e weganan cu ta wordo hunga politicamente. Nos pueblo tin di comprende cu tipo di cosnan aki no por sigui mas. Pero UPP ta sinti cu ainda un gran parti di pueblo no ta mira esaki, si nos mira con den grandi atrobe e weekend aki partido AVP a campaña y pone sticker riba autonan di ciudadanonan. Mientras cu nos di UPP den pasado a acusa e.o. minister Benny Sevinger tambe riba asunto di permisonan di tereno y tambe di stranheria. Nos kier pa pueblo comprende cu sacrificando Paul Croes awor aki, no ta laba man di otronan den seno di gobierno di AVP pa loke a bin ta sosode. Nos no por lubida Otmar Oduber, kende tambe tabata minister di Labor. Sin conta kico su colega Dowers mes na februari di aña aki a basha bou riba dje. Pero sin cu a haci nada.

UPP un biaha mas ta pidi Parlamento di Aruba, manda un mensahe cla y raspa, pa asina aki salba e tiki honor cu por a resta di e instituto parlamento aki, cu keto bay ta duna nos pueblo un representacion debil y cu ta un berguensa pa nos Arubianonan.

Bo tin cualkier remarca, sugerencia, pregunta etc., por tuma contacto cu partido UPP na [email protected]