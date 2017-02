UPP na Minister di Turismo: Asina no ta manera di maneha y dirigi turismo

Mi ta sigur cu abo tambe lo sa y ta comprende cu turismo na Aruba ya pa 20 luna consecutivo ta bayendo atras drasticamente.

Siguramente lo bo sa tambe con desesperadamente hotelnan manera Tropicana, Ritz Carlton y RIU, awor pa colmo den temporada halto di turismo, na radio y na television ta propaganda nan facilidadnan cerca e mercado local di Aruba, esaki den un ultimo intento pa ainda por bende nan camber, nan restaurantnan y nan casino na clientenan local/Arubano.

Naturalmente lo bo sa tambe cu e rendimento of e entrada promedio pa un camber den e hotelnan riba Aruba ta keda baha; no cabe duda cu lo bo sa ademas cu – contrario na Aruba – tur e otro islanan den Caribe ta haciendo un papel mucho mihor y sublime, cu nan ocupacionnan di hotel ta keda crece, y cu na dicho islanan na e momentonan aki gobiernonan ta ehecutando inversionannan mega, y esaki specialmente den proyectonan di hotel nobo super luhoso.

KICO TA E MOTIBONAN PRINCIPAL PA E DECADENCIA NA ARUBA

E condicion malo di nos playanan cu dia pa dia ta disminui den tamaño; e awa vies di laman; e lodo riba fondo di lama; e criminalidad halto; e situacionnan condenabel na Palm Beach pa motibo di e molester grandi di operadornan di watersport y traficantenan di droga “wildcat”, esta den hopi caso hendenan sin permiso legal, of sin permiso di un hotel pa por ta riba nan tereno y cu ta traha con cu ta na e sitio; e producto hotelero super anticua; e mal servicio den hotelnan; e mal relacion entre prijs y producto; y e calidad generalmente malo di nos restaurantnan: tur ta igualmente causante di e decadencia riba nos isla.

Pone acerca e maneho ad-hoc di 7 aña largo di ex-minister Otmar Oduber, e falta total di accion di parti di e actual minister di turismo Mike de Meza, e proceder poco profesional di ATA, y e silencio di un AHATA morto di miedo, politiza y enfermo ….wel, e ora ey no mester straña ningun hende cu cosnan no ta bayendo bon.

Esey tabata di spera toch? Asina no ta manera di maneha y dirigi turismo!

Y TA UNDA NOS MESTER BUSCA E PRINCIPAL CULPABELNAN DI ESAKI??

Culpabel den e asunto aki ta naturalmente e anterior minister Otmar Oduber, hunto cu e actual minister di turismo de Meza; pero e maximo culpabel ta AHATA, e Aruba Hotel and Tourism Association, un organisacion cu ta “supposed” di ta sirbi e interesnan di turismo pa Aruba, pero cu a degrada y rebaha su mes te na un organisacion completamente politiza y miedoso, y cu ta consisti di hendenan zwak cu awo tin e curashi di otorga nan mes e titulo estupido di “bruggen-bouwers”, esta “constructornan di puente”; hendenan cu ta papia palabranan bunita y cu ta “hunga mooi weer” cu prome minister Mike Eman, bayendo na su amen, pasobra nan no tin e curashi pa haci algo pa yega na un maneho di turismo cu te awe no ta existi.

AHATA TA E PRINCIPAL CULPABEL DI E CRISIS DEN NOS TURISMO; AHATA NO TA LOGRA RESULTADO, PASOBRA AHATA NO TA EFECTIVO!!

Banda di locual a ser menciona anteriormente encuanto situacion- y sintomanan exterior, naturalmente tin un causa basico real.

Cada proceso di curacion naturalmente mester cuminsa inmediatamente cu un pleister contra sangramento, hunto cu un tratamento intensivo di e causa di e herida!

CON PA COMBATI E SINTOMANAN.

Aki ta sigui sugerencianan pa algun posibilidadnan cu lo por conduci na resultadonan inmediato.

AHATA lo mester eligi un directiva nobo hopi liher; un directiva cu ta abarca y ta cubri tur e sectornan di turismo na Aruba, y no unicamente hotelmanagers stranhero, kendenan no ta tribi di habri nan boca; e directiva di AHATA mester consisti di hendenan cu berdaderamente ta bringa pa nos turismo; hendenan cu ya no ta acepta mas cu e gobierno no kier implementa y ehecuta e “beach policy” nobo pa caba, djis pasobra lo tin eleccion atrobe na september proximo; hendenan cu tin e curashi pa impone pa Gobierno bin cu solucionnan pa e problemanan di e playanan cu ta desapareciendo na Palm Beach y dilanti di e hotelnan DIVI y Tamarijn, solucionnan pa e awa vies di laman, e fondo di laman mas vies ainda, criminalidad, y e caos riba nos beachnan.

Nos playa y nos lama, hunto cu siguridad, ta e principal ingredientenan di locual Pais Aruba ta propaganda.

Pues percura inmediatamente pa nos playa, nos lama, e fondo di lama, y e siguridad riba nos playa y riba henter e isla, ta den perfecto condicion, pasobra ta di e manera aki lo bo a pone un pleister riba e herida pa evita cu Pais Aruba ta sigui sangra!

“MASTERPLANNING”, E TRATAMENTO DI E CAUSA!!

E unico solucion efectivo y a fondo – pasobra esaki lo por permiti Pais Aruba hunga atrobe un papel importante den e industria mundial di turismo – ta “masterplanning”!!

Tuma como ehempel e isla Hainan, situa bao di e punto mas sur di China, y cu su ciudad Sanya.

Ehecutando un masterplanning na un forma estricto, China ta desaroyando e region rond di e ciudad Sanya aki den un destino turistico internacional floreciente y prospero, prestigioso y famoso.

China a anuncia e plannan aki ya na aña 2009; te cu e tempo ey ya caba nan a produci 12 (diesdos!) plan di 5 aña (“vijfjarenplan”) pa e desaroyo economico di Hainan, locual ta demostra na un manera hopi cla cu e Chinesnan ta traha estrictamente segun un plan delinea y formula!

Na mesun momento cu e “2010-2020 Hainan International Tourism Island Development Plan” a wordo publica, e cadena “Mandarin Oriental Hotels” a wordo invita y encarga tambe pa construi un hotel “superdeluxe” (weita potret adhunto).

Pues aki, mes ora bo por weita e diferencia den maneho (enfoke y tratamento) entre Hainan y Aruba: na Hainan nan ta construi di acuerdo cu locual a ser planea cuidadosamente; aki na Aruba “nos” ta sinta warda riba un aventurero kende ta entrega un of otro idea, pa e gobierno core hiba esaki pa Prensa cu e anuncio encuanto un MOU (Memorandum of Understanding).

Aki na Aruba ministernan di turismo ta traha ad-hoc, of ta warda pa un situacion presenta su mes, pa e ora ey nomas nan tuma accion; na China gobernantenan ta traha na un manera pro-activo, y ta practica “masterplanning”.

Contrario na Aruba, Hainan y Sanya ta ehempelnan perfecto di “masterplanning”.