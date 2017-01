UPP: Mike Eman den su discurso nacional mester a pidi disculpa na pa e desastre cometi contra di pueblo

Na comienso di un aña nobo, UPP kier a desea tur nos conciudadanonan tur cos bon y cu Dios por drama su bendicion riba nos pueblo pa e aña nos dilanti. UPP ta spera cu di berdad 2017 lo bira uno di cambio cu nos tur ta anhela. Mientras cu 2016 tabata un aña dificil pa hopi di nos ciudadanonan, 2017, particularmente den bista di eleccion, lo ta uno cu hopi reto pa nos pueblo.

2016 por wordo considera como un aña cu a mustra nos cu Aruba NO ta riba e bon caminda. Tanto riba tereno di gobernacion, nos economia, riba tereno social, educacional y di siguridad, Aruba no a conoce su mihor momentonan. No por laga afo tampoco e prestacion di nos Parlamento cu a laga hopi di desea. Hopi intento a wordo haci pa purba tapa e mal decision-, corupcion- y persecucionnan. Tanto door di Gobierno como Parlamento, sin conta tur e satelitenan cu ta keda defende Gobierno.

Ta purba constantemente pa bende nos pueblo un 6 pa un 9, pa medio di comunicadonan bunita, cu palabranan bunita. Nos por mira con cu placa di pueblo Mike Eman den su discurso nacional cu ta pasa cada 3 ora y cu ta dura 45 minuut ta purba na haci esaki. Tanto na canal 15 cu ta un canal di propaganda sin programacion local y canal 13 cu ta un canal nacional. Ta tristo pa mira con un discurso nacional cu normalmente ta algo cu ta pasa prome cu aña termina, ta wordo ripiti. Tempo di Hitler, esaki tabata un metodo efectivo di minister Goebels, cu a percura pa atrabes di ripiticon indoctrina un pueblo completo cu e resultado cu nos conoce awendia.

UPP ta kere cu enbes di a sinta tira santo den wowo di pueblo cu e proyectonan cu ta mustra bunita, traha cu placa cu no tey y cu ainda pueblo tin di bay paga, Mike Eman mester a pidi pueblo un disculpa grandi na pueblo. Un disculpa pa e crimen cu el a comete contra nos pueblo y e futuro generacionnan pa e siguiente decadanan.

UPP como partido, ta hopi preocupa cu e rumbo cu nos pais ta bayendo aden. Nos por a mira un Parlamento cu tampoco no por a haci su trabou. Aruba ta den un rumbo di in-gobernabilidad y di falta di control. Ni e aspecto legal, manera art. 14 di Reglamento di Gobernador nos Parlamento no por a percura pa cumpli cun’e na tempo, esta pa nos Gobernador nobo por cuminsa actua.

Nos ta mira institutonan importante di nos pais, manera un Raad van Advies, un Algemene Rekenkamer, un Banco Central, y particularmente Gobernador di Aruba, of ta wordo uza na propio antoho of ta wordo atacha na momento cu nan no kier coopera cu e version di Gobierno. Departamentonan importante a bira instrumentonan di control di Gobierno unda por a haci y deshaci politicamente. E desaster aki a bin ta sosode desde 2009 na momento cu gabinete Mike Eman a haci su entrada.

UPP, cu miras riba eleccion, ta spera cu 2017 nos pueblo por bira mas conciente pa loke ta concerni nos sistema di gobernacion y di nos representacion. Nos ta spera cu tanto e intencionnan di parlamentario Dangui Oduber pa loke ta e ley di secuencia haya e sosten necesario den Parlamento, mescos cu esun di Marlon Sneek pa loke ta e ley di financiamento di partido. UPP ta contento di un banda di mira cu e peticion continuo di UPP desde 2013 a bin ta haya oido y cu e parlamentarionan aki a bin para banda di UPP. Mescos tambe pa e aspecto di Good Governance, cu nos por scucha awor cierto miembronan di Parlamento tambe ta papia di esaki.

Pero esaki no ta suficiente. UPP ta spera cu e topico di “restzetel” manera nos a presenta tambe haya atencion y bin cambio den esaki. Mescos e aspecto di Good Governance. Mientras cu pa loke ta e aspecto di mal uzo di fondonan publico, UPP ta spera ta bin un cambio y evita cu por medio di un supuesto “Discurso Nacional” ta hiba campaña. Den cuadro di financiamento di partido esakinan tambe mester wordo atendi, esta cu un gobierno di turno no por mal uza e fondonan publico cu e fin pa promove su partido. Sin conta ainda pa Parlamento mes, manera Presidente di Parlamento a bisa, cu mester pasa tur ley awo, pasobra djis tur hende ta campaña. Esaki kiermen cu pueblo ta paga parlamentario y ministernan pa bay campaña? Esaki ta contra etica y moral di un banda y di otro banda e ta inhusto pa partidonan cu no tin representacion of candidatonan cu tin nan trabou normal pa cumpli cu ne. Esaki ta haci cu nos NO tin un sistema cu no ta democratico, pero ta uno di oligargia politico entre partidonan tradicional.

UPP ta para pa Good Governance y tambe pa derecho di nos pueblo, e homber chikito y trahado, cu durante 2016 a wordo masacra.