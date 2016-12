UPP: Ken ta ingenuo? Mike de Meza, Richard Arends of ESNAN cu a kere nan y duna nan card blanche?

UPP na varios ocasion a bin ta adverti e 21 miembronan di parlamento pa no bay ciegamente tras di loke gobierno di Aruba a presenta bou di nan nanishi, pa loke ta e supuesto reapertura di e refineria, cu mas bien ta un “upgrader” of “blender”. Nos a spera un parlamento cu lo a exigi e tempo necesario y exigi tambe TUR documento (tambe esunnan secreto cu lo ta existi segun nos por a comprende for di declaracionnan di sr. Koenders, minister di exterior di Hulanda) encuanto e deal cu Citgo pa asina por a haci un estudio riguroso y profundo cu e unico proposito pa evita cu nos pueblo haye den un debacle. Pero POPULISMO tabata mas importante, en todo caso pa e 19 parlamentario y 9 minister (incluyendo Otmar Oduber). Incluso tabata tin parlamentarionan cu a pretende cu sin lesa e documentonan en cuestion, e tabata convenci cu e contrato cu Citgo ta mihor cu esun cu na 1989 Coastal a sera durante e gobernacion di Gabinete Oduber I.

Recientemente a sali un articulo den Bon Dia Aruba y tambe Amigoe cu ta mustra cu Citgo ta 100% te na su strot hipoteca. Aunke ta ser bisa cu esaki lo no tin consecuencia directo pa e “upgrader” di Aruba, UPP ta di opinion cu no mester descarta e posibilidad cu PDVSA, dor di acto aki, lo no por haya ningun instituto financiero asina loco di bay fia nan placa pa rehabilita e planta na Aruba. Awor por compronde pakico Citgo y PDVSA tabata pura pa sera e deal aki, ya cu asina nan por a bay over na hipoteca e compania. Pues UPP ta exigi claridad pa cu e consecuencia cu esaki lo por tin pa Aruba den e caso cu PDVSA no cumpli cu e Rusononan.

E populismo ta sigui su rumbo ora cu UPP a tuma nota cu un biaha mas tin parlamentario cu ta bin bisa cu el a reuni cu alto funcionarionan di PDVSA y nan a sigure cu tanto contratista local como trahadornan local lo haya preferencia.Pero e realidad sunu ta otro. Recientemente sr. Zambrano a tuma 12 hende den servicio di cual 10 ta VENEZOLANO y solamente DOS SO ta local. Y pa colmo TUR trahador local MESTER drenta via PMEC, compania di Mike de Meza. Aunke cu e kier haci comosifuera cu e no tin nada di haber cu dicho compania.

Y si e informacion cu UPP a logra di haya ta cuadra cu berdad, anto e parlamentario aki mester bay duna un splicacion dicon trahadornan local no ta haya preferencia y tambe mester splica pueblo dicon den e contract ta poni cu PDVSA por contracta un contratista extranhero pa bin haci un trabou si no tin un contratista Arubiano pa haci esaki? Dicon no por duna e contratista local mes e oportunidad pa busca hende di pafor pa haci e trabou aki?? Ta compinchinan di esnan di PDVSA lo bin haci e trabou, manera ya caba nan ta hasiendo cu e grupo di mas di 15 Venezolano den inspeccion??

Colmos de los colmos, den e mesun articulo ta stipula cu den e caso cu e contratista local tin un trahador local cu por haci e trabou , pero Citgo Aruba ta haya cu e prijs no ta competitivo Citgo Aruba tin e pleno libertad, derecho y autoridad pa busca un contratista di afo bin haci e trabou cu su trahadornan y gobierno ta OBLIGA di duna e hendenan aki permiso di trabou!! Y nos sa cu Arubiano capacita ta mucho mas costoso cu uno for di afo.

Tur esaki ta wordo regla den articulo 9.4. di e contracto entre Citgo/PDVSA y Aruba. Ki berguensa y insulto pa e trahador Arubiano capacita.

E asunto ta bira pio ainda ora cu nos lesa articulo 12.2(b)(iv) di e contrato ariba menciona. Den e articulo aki ta stipula cu Citgo Aruba por paga e contrastista stranhero aki pa colmo tambe den MONEDA extranhero pa nan servicionan, trabounan, tecnologia y productonan. Cu otro palabra ni loonbelasting, ni BBO etc. nan lo bai paga riba e salario di e trahadornan of e producto y servicionan cu e contratistanan aki lo ofrece.

Poco poco e puitonan ta saliendo for di e contrato entre Citgo/Pdvsa y Aruba na unda Aruba lo ta esun cu lo sali e gran perdedor. Nos ta spera cu aki un paar di dia no bin algun parlamentario padilanti bin grita cu nan ta kita nan sosten for di e acuerdo aki mescos cu a sosode den e asunto di e amienda.

Si tene na cuenta 1) cu e compania di Mike de Meza ta keda strika placa cu e boiler riba e tereno di e “upgrader”; 2) cu de hecho TUR empleado local cu haya trabou den e compania lo mester drenta via e mesun compania di Mike de Meza; 3) cu CITGO tin e autoridad y e prerogativo di contrata compania extranhero pagando esakinan na bolivar, cu na su turno ta nifica un concurencia “unfair” cu nos contratistanan local, cu SI mester paga na florin, paga loonbelasting y inkomstenbelasting; y 4) cu den caso cu tin trahador local di igual experiencia, pero mas costoso, e compania por busca trahador extranhero y pague un sueldo miserabel, e ora e pregunta balido ta si enberdad por sigui yama Mike de Meza y Richard Arends nan SO pa INGENUO, kendenan cu deliberadamente a hinca Aruba den otro debacle financiero cu sosten di casi tur parlamentario, of e apodo aki por ser pasa pa tur e parlamentarionan cu ciegamente a bay di acuerdo cu e “wurgcontract” aki??

Un cos ta sigur, cu ta pa motibo cu Aruba tin un set di parlamentarionan iresponsabel cu no a exigi di gobierno pa nan haya e tempo necesario pa studia e contratonan, awe poco poco ta sali afo cu ta nos pueblo ta esun cu ta bira victima di incapacidad di 19 parlamentario y 9 minister cu a scohe pa un multinacional (hipoteca te den su strot) enbes di scohe pa e bienestar di e pueblo Arubano.