UPP: Despues di mas di 7 aña ta bay pone parti di e planta di Serlimar funciona bek

Ta un berguensa y un tristesa pa contata con e hipocrecia y capricho berde di parti di AVP su Gobierno y su Parlamento por perhudica un pueblo financieramente y tambe na nivel di salud, door di no acepta cu Gobierno ta un continiudad. Na 2009, despues cu den prome paso pa drecha e situacion pa e habitantenan di e bario di Parkietenbos y vecindario tabata paga e candela, como minister responsabel mi a pasa over pa bin cu tratamento y procesamento di sushi. Na Augustus 2009 e planta di procesamento di sushi a wordo inaugura. Pero cu cambio di Gobierno den e mesun aña, algun luna despues a demonisa e proyecto y boicotia e proyecto di dump totalmente. Pasobra e proyecto no ta di partido AVP, y mester a laga e Serlimar bloed dood pa compinchi politico di e gobierno nobo haya e proyecto aki. UPP ta contento, cu despues cu aña pasa e trahadonan di Serlimar a demostra corahe pa sali na defensa di nos compania nacional, cu sindicato STA recientemente a medio habri wowo di e ministernan de Meza y Sevinger. Apesar cu nos ta kere cu esaki ta meramente pasobra nos ta den aña di eleccion.

Diripente nos por scucha cu ta bay bishita e planta pa wak ki parti di e planta por pone bek den funcion. Ya caba Benny Sevinger kiermen cu ta parti di e planta lo por start bek. Mientras cu Mike de Meza kiermen cu lo bay desmantela parti di planta aki, pasobra e planta aki no a proba su mes.

Aki ta unda cu e hipocrecia y capricho berde ta sali na cla. Despues di mas di 7 aña di cu conscientemente e dos ministernan aki, hunto cu henter gobierno di AVP y su parlamentarionan a trata na boicotia y demonisa e proyecto aki. Despues cu gobierno a perde tantisimo caso den corte contra di e compania Bouldin & Lawson, awor nos por mira dos minister ta bin dilanti y bisa cu cara di manera “yo no fui”, cu ta bay pone e planta bek parcialmente den funcion. Con e planta por a proba su mes, si na 2010 caba cu conocemento di minister tabata boycotea e proyecto aki, cu lo tabata tin su contribucion pa nos medio ambiente y e salud di e habitantenan di vecindario di dump. Con e planta por a proba su mes, si bo no ta percura pa tin diesel pa e por funciona? Con e planta por a proba su mes si a permiti tira crankshaft aden? E dos ministernan y henter e gabinete a prefera pa sacrifica tanto e salud di habitante y trahadonan, basta e planta no draai. Y awor cu ta aña di eleccion, mescos cu na 2009 y 2013, ta trata na hunga mooi weer cu tanto trahadornan di Serlimar como habitantenan di Parkietenbos.

Awor nos por tende di ambos minister cu nan tin mas di 7 aña studiando kico ta mihor pa dump. Benny Sevinger kiermen cu “cada rato” ta bin algo nobo riba e tereno di procesamento di sushi. Mike de Meza kiermen cu ta “pa basta tempo caba” y “eigenlijk pa basta aña, ta bezig ta wak e diferente sistemanan cu por yuda na deal cu nos desperdicio na Aruba.” Increibel, un partido cu un supuesto “vision green”, ta laga 7 aña bay perdi, sin haci NADA! Si e planta lo tabata tin su defectonan mes, dicon no por a percura pa mehora esaki y no boicotia esaki na un forma structural y hiba na “destruccion di capital”?

UPP na varios ocasion a adverti pa e situacion di dump y di Serlimar. Kizas cu awor ta aña di eleccion mester haci damage control. Pero, apesar cu trahado y sindicato a percura pa habri mitar wowo di Gobierno, nos kier a pidi nan pa keda riba nan “qui vive” ya cu e ministernan aki no ta di confia.

Manera nos a bin ta bisa caba, cu nos punto di bista ta cu Serlimar mester keda un compania di pueblo, un compania cu ta patrimonio nacional. No por acepta cu e ta sangra muri. Tambe nos ta convenci cu mester revamp e planta, despues cu esaki a wordo boycotea completamente. Pasobra den e solucion di e desperdicio riba e dump, e planta tin di forma parti di e solucion. Esaki tambe lo ta na beneficio di habitantenan di e bario tambe. Pa UPP, mescos den pasado como mi parti di mi responsabilidad ministerial, Dump y nos medio ambiente ta un reto, cu nos ta cla pe!