UPP cu mensahe riba dia di obrero

Na ocasion di e celebracion di dia di obrero UPP kier a haci uzo di e oportunidad pa dirigi nos mes na tur nos trahadonan, na tur nivel di nos comunidad, tanto esnan paga como esnan no paga, pero cu ta contribui na bienstar di su famia, su comunidad y naturalmente di nos pais. E aña aki pa UPP, e dia aki mas cu nunca mester ta un dia di reflexion sigur relaciona cu e aña electoral.

Nos tur sa cu e situacion di pais Aruba ta uno sumamente malo y na unda, danki na e mal maneho di e gabinete actual, ta pone cu den e ultimo añanan hopi medidanan a wordo tuma riba e pueblo, sin cu nos por mira un mehoransa pa nos pueblo. Particularmente e pueblo trahado ta esun cu mas ta sufriendo di henter e desaroyo aki, mirando cu costo di bida ta haltisimo.

Mayoria di peso ta wordo poni riba su lomba, mientras cu nos por observa, cu nos leynan laboral, cu algun aña atras a wordo pasa yen di fanfaria keto bay ta mustra di no ta sirbi nos pais. Mientras cu nos minister di labor actual, mester a ocupa su mes pa defende e derecho di trahadonan, nos por mira con e no tabata tin tempo pa esaki. E parce di tabata mucho ocupa cu practicanan di “ambtsmisbruik” door di ta firma excepcionnan pa trahadonan di afo haya trabou a cambio di pago.

Mientras cu nos tur sa tambe, cu den e ultimonan añanan cu hopi di nos mesun hendenan local a perde trabou. Asina nos por a mira diferente caminda, manera Señor Frogs, Insel Air, Aura Casino, Amazonia etc. Trahadonan di anochi pa mainta ta perde trabou y di parti di Gobierno no ta bin ningun clase di proteccion.

P’esey UPP den su programa pa 2017 – 2021 a amplia e parti di proteccion laboral. No unicamente mester bolbe bay na revisa e ley laboral, cu parce di no ta na fabor di trahadonan, pero tambe lo mester bay na reorganisa henter nos sistema di asistencia laboral pa loke ta trata e departamentonan concerni. Tambe UPP a fiha como su punto di salida cu mester bin e derecho di encuesta, “enquete recht” den nos Buki di Codigo Civil. Esaki ta pa duna e.o. sindicatonan y tambe trahadonan, e derecho pa for di un fase tempran cuminsa haya informacion, ora tin indicacion cu cos ta bayendo malo. Na e momentonan aki, apesar cu tin sospecha cu cos no ta anda bon, ta ora compania dal cera riba trahadonan e ora ey informacion ta bin afo.

UPP ta kere tambe cu loke ta trata nos areglo salarial pa loke ta e diferente categorianan, mester bay na evalua esakinan. Mester bin cu adapatacion a base di diferente sectornan. Uno cu UPP ya a menciona, ta esnan cu ta trahando den e sector di siguridad. Hopi di nan ta wordo paga a base di e salario minimo existente. Mientras cu nan tambe di un forma of otro ta core peliger, no pa e cantidad di atraco cu a subi alarmantemente, sino pa e formato di atraco cu a bira mas peligroso. UPP ta kere cu e trahadonan aki por wordo involvi mas activamente den loke trata nos siguridad general, mirando cu ta nan ta para den e frontline.

UPP tambe ya a anuncia un ceramento total di nos fronternan y un maneho mas estricto pa loke ta trata permisologia, mirando cu nos mercado laboral mester wordo protehi. E maneho di frontera hancho habri, y dunamento di excepcion a cambio di placa, awe ta causa di hopi desempleo aki na Aruba. E unico manera pa nos para particularmente e ultimo aki, ta mara man di e politico, gobernante y e intermediadornan.

Pa nos por logra yega eynan, UPP mester di e sosten di pueblo y di e pueblo trahado. Di e manera aki por garantisa un control adecua y rigoroso den parlamento, sea den of pafo di Gobierno. Cu UPP den Parlamento esey ta e comienso di un aurora nobo aki na Aruba.

UPP kier a felicita y gradici nos trahadornan riba Dia di Labor pa loke nan ta nifica pa nos Aruba. UPP ta spera cu riba e dia aki nos trahadornan uza e dia aki pa reflexiona riba nos situacion aki na Aruba.

Bo tin cualkier remarca, sugerencia, pregunta etc., por tuma contacto cu partido UPP na [email protected]