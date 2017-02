UPP: A bira tempo pa bin un Gobierno na unda e yiu di tera ta bin na prome luga

Durante e “bijeenkomst” di Parlamento riba seguridad y criminalidad, varios ta e politico parlamentarionan cu a cuminsa grita cu mester cera nos fronteranan y exigi mas control na nos puertonan. Den presentacion di Cuerpo Policial y di minister Dowers nan a enfatisa e hecho cu ultimo tempo hopi di esnan cu ta comete atraco riba nos isla ta procedente di nos pais bisiña Venezuela. Hasta lo tin esnan cu lo ta drenta cu paspoort falso y despues comete nan fechorianan y bandonan nos pais.

Nos tur sa cu e situacion di Venezuela sigur ta uno hopi malo. Si prome, nos tabata haya e raspa-tarhetanan, awe nos ta haya esnan cu ta bin, ta purba na haci actonan ilicito pa asina nan por haya algo pa bay cune. Na momento cu Gobierno di Mike Eman a bin na poder, nan a bagatelisa henter e maneho di admision y expulsion estricto y stringente cu mi persona tabata hiba. En bes di a trata na mehora esaki, tanto minister di Extranheria, Benny Sevinger como minister di Husticia, Arthur Dowers, kendenan a demonisa e maneho hiba pa mi persona, a percura pa kibra henter e aspecto di siguridad aki.

Na 2005, na momento cu mi a keda encarga cu DIMAS, y hunto cu esaki e protocol di 6 di Februari 2006, entre ministernan Pechthold y Verdonk di Hulanda y Gobierno di Aruba, no unicamente a sanea e situacion cu nos tabata conoce den henter e asunto di permisologia desde nos Status Aparte. Ni tampoco caba cu tur corupcion cu a bin ta tumando luga, pero a pone tambe e Modelo Swisso den ley y a aplica esaki sin ni un excepcion.

Awe nos por tende politiconan cu ta grita cu mester cera frontera y bira mas estricto den control, pero no ta duna nan pensamentonan riba e cambio di ley di LTU cu ta na caminda, ni e asina yama Swiss Model cu juist kier bay cambia den ley.

Den nomber di UPP mi a declara caba, cu nos si ta kere cu Aruba ta yen caba y e mester hiba un maneho mas estricto. Nos capacidad di carga a wordo surpasa, mientras cu nos por mira cu e situacion socio-economico na Aruba tambe ta empeorando. Hopi ta esnan cu demonisa mi maneho e tempo ey,te hasta mi a wordo tilda cu ta dor di e maneho ey, MEP a perde eleccion, pero awe ta grita pa cera frontera. Nos a mustra caba con necesario un bon proteccion di nos fronteranan ta. Hunto cu esaki tabata tin asunto di screening rigoroso di tur cu ta drenta. Mientras cu e sistema di carta di garantia tabata wordo hiba estrictamente. Awe nos por mira hendenan cu a wordo deporta pasobra nan ta ilegal of te hasta hendenan cu a drenta via costa, ta drenta Aruba cu papel den man, permiso di Aruba, pa por bin traha na Aruba.

Como UPP nos a mustra siman pasa caba cu pa ataca e ola di criminalidad lo mester bin e.o. cu un bon vigilancia di nos costanan, particularmente na unda cu ta custuma di smokkel hende drenta nos isla. Pesey nos ta kere cu mester bin torennan di control na e sitionan aki dirigi pa e Cuerpo di Warda Nos Costa.

Tambe na nos puertonan oficial mester di mas control y menos metemento di parti di gobernantenan. Nos por a tende p.e. di presidente di e sindicato di Aduana, cu ministernan ta interveni den nan trabou ora cu ta trata control na aeropuerto riba hendenan rond di minister. Tambe nos ta conoci cu na imigracion casonan similar ta sosode. Esaki NO por.

Tambe nos por a tende di dos lider sindical y tambe di propio experiencia y di minister di hustica mes, cu tin control heavy ta ser eherce riba nos hendenan den nos waf, mientras cu esnan cu ta bin di afor no ta wordo controla debidamente. Particularmente pa e control cu ta tuma lugar door di compania y security cu no ta cay bou responsabilidad ni di douane ni di polis (imigracion).

Por ultimo mi kier a reaccion riba e ponencia di parlamentario Velasquez cu ta bisa cu e cambio di e LTU na 2006 a percura pa kita tur autoridad di polis pa controla stranheronan riba caya of na entrada, y cu awor lo bay duna e autoridad bek den e cambio di LTU cu ta na caminda. Esaki ta totalmente robes loke ta wordo presenta aki. Tabata algun ambtenaar halto cu a duna e interpretacion di esaki e tempo ey. Como minister responsabel mi a duna un otro interpretacion, indicando cu Polis ta keda cu tur autoridad pa controla tur cos cu por ta ilegal. Esaki tambe a wordo confirma pa e Procurador General di e tempo ey. Pero e argumentacion aki a keda wordo uza pa juist evita cu ta hiba un maneho di expulsion mas estricto y cu ta evita control. Y si acaso ta asina mes, dicon a warda casi 8 aña pa bay cambia esaki? Es mas, e cambionan den LTU segun mi ta hustamente pa elemina e Modelo Swisso y legalisa henter e forma di actual cu ta wordo practica den admision di stranheronan, na unda mas bien tin un free for all y pesta cu corupcion cu ta bay contra interes di e yiu di tera. E gevoel di ta stranhero den nos propio pais ta birando cada dia mas grandi cerca nos Arubianonan. Ta pesey a bira tempo pa bin un gobierno na unda e yiu di tera ta bin na prome luga y UPP ta cla pa e reto aki.