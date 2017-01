UPP: Aña nobo ta habri, pero cu mesun mal maña bieu

UPP a spera di por a cuminsa aña nobo cu un tono mas positivo, sikiera pa nos por cumpli cu e tradicion di ta bin cu mensahenan positivo pa e aña nos dilanti. Lamentablemente, y hopi lo critica UPP pa esaki, nos mester habri aña cu un tono critico y negativo.

UPP cu sentimentonan mixto a acepta e nombracion di Gobernador nobo sr. Alphonso

Boekhoudt. Esaki nos a vocifera caba aña pasa. Nos a mustra, cu apesar ta constitucionalmente Hulanda ta esun cu ta nombra un gobernador, cu e forma di proceder di gobierno di Hulanda y e “laksheid” di Gobierno di Aruba y di Parlamento di Aruba, a falta respet na loke tabata comprendimento comun den Reino.

Nos a mustra caba na October aña pasa cu segun Statuut y Reglamento di Gobernador, Gobierno di Reino ta esun cu ta nombra un Gobernador. Pero semper tabata haci esaki den consulta cu Aruba. Aki ta unda cu nos a bisa cu autonomia di Aruba, den su forma informal, tambe ta wordo atacha door cu a kibra cu un custumber unilateralmente di parti gobierno di Hulanda. Den pasado a cumbini y palabra riba e procedura cu lo wordo hiba den e caso di nombracion di un gobernador. Un custumber cu indirectamente ta duna Aruba e respet di su status autonomo, pero parce e respet cu hustamente ta bini di e status autonomo Mike Eman a laga bay perdi.

Mirando e rol di Gobierno di Aruba y di nos Parlamento, nos di UPP a acepta e nombracion di un gobernador nobo cu sentimento mixto. Pero kico nos ta wak awo? Keto bay nos gobernador nobo no ta cumpli cu e mesun Statuut y Reglamento di Gobernador. Riba prome di Januari nos por mira cu den Noticia Cla ta haci anuncio riba cambio di gobernador, pero ningun hende no ta para keto cu segun e mesun Reglamento di Gobernador, gobernador nobo, prome cu e drenta den funcion lo mester tene un reunion solemne di Parlamento pa asina e proclama na Parlamento y na pueblo di Aruba cu e ta acepta funcion y puesto aki. Mientras cu tur hende sa cu esaki ta sosode entrante 1 di Januari, ningun hende na a percura pa esaki tuma luga.

Aña pasa gobierno indirectamente a mustra cu apesar cu nan ta acepta e fastball di Hulanda, cu nan lo bay haci fastioso cu sr. Alphonso Boekhoudt. Mientras cu Gobierno di Aruba algun siman pasa a tene un recepcion di despedida pa sr. Freddy Refunjol, no a haci e intento pa sr. Boekhoudt na mesun momento wordo presenta y yama bon bini den e recepcion aki. A percura si pa Gobernadora Interino sra. Lacle presenta su credencialnan na Staten y unda e ta declara di

acepta e posicion aki, pa sr. Boekhoudt esaki no a wordo haci ainda. De facto por hasta bisa cu Gobernador di Aruba ta cuminsa cu mal pia, mirando cu e no ta cumpli tur rekisitonan legal pa e ta den funcion. UPP ta puntra si constitucionalmente esaki ta posibel. Cu otro palabra nos Gobernador nobo no ta gobernador ainda?

UPP ta haya cu nos parlamento, y aki ta tur 21, ta falta respet pa nos pueblo y pa nos gobernador nobo. Parlamento ta keda un parlamento di marionetanan cu silenciosamente ta presta nan mes pa cumpli cu sed di venganza di gobierno contra un Gobernador cu Mike Eman no kier a wak eynan. Pues e saga tristo di conflicto cu Reino ta sigui.