Update di Jani Brokke Memorial

Directiva di Fundacion Movemiento ta Bida kier a corda tur esnan cu ainda kier partisipa den volleyball cu esaki lo tuma lugar diabierna awor 15 di September pa 7 or di anochi na sporthal na Santa Cruz. Tur hende 60 plus cu kier hunga ta bon bini.

Diasabra awor dia 16 di September e ultimo deporte cual ta atletismo ta tuma lugar na Palm Beach cuminsando pa 7 or di mainta.

E comienso y final lo ta na e edificio di Strand Politie na Palm Beach y nos lo cana ariba e corridor ariba beach te na pelican Pier regresa pa Hotel Divi Phoenix y back pa Strand Politie. E distancia ei ta 4km

Lo tin premio den differente categoria: Cabayero y dama den edadnan di 60-64, 65-69, 70-75, 75-80, y 80 +.

Pa esunnan cu kier cana 2 km esey tambe lo ta posibel.

Inscripcion ta cuminsa pa 6.30 mainta na edificio di Strand Politie na Palm Beach.

Ban move pa tene e curpa sano.