Update asistencia di Rode Kruis na St. Maarten

Cruz Cora Aruba a ricibi un update dia 27 di october di Nederlandse Rode Kruis y kier informa comunidad di Aruba di e ultimo trabounan tumando luga na St. Maarten.

Te na e momentonan aki, 20.000 persona a wordo asisti na St. Maarten, cu ta casi un tercera parte di e populacion total. Un comienso positivo, pero awor e fase di recuperacion mester wordo structura y implementa. Asina un proyecto inovativo yama “school feeding programme” ta den su inicio. Un colaboracion unico entre Open House, expertonan di festivalnan Hulandes y Cruz Cora. E proyecto ta inclui 4800 mucha di 17 scol publico na St. Maarten cu lo ricibi desayuno y lunch. E siman cu a pasa, tur mucha a ricibi un sandwich saludabel y entrante otro siman, nan lo ricibi un desayuno na skol y e siman siguiente, desayuno y lunch lo wordo sirbi. E programa di alimentacion na scol aki lo sigui te cu fin di januari 2018. E ta alivia e mayornan un tiki pa asina nan por tin mas tempo pa haci limpieza y reconstrui nan cas.

Mientrastanto na Hulanda, na headquarters di Nederlandse Rode Kruis, e “Caribbean Desk” a wordo extendi cu un “St. Maarten Desk” cu formalmente ta cay bou di e International Assistance Department. E St. Maarten Desk aki lo consisti di un team separa cu lo sostene e fase di recuperacion na St. Maarten for di Den Haag.

• Actualmente tin 20 persona activo na St. Maarten. Te cu 12 di oktober, tabata tin 50 persona di Cruz Cora na St. Maarten. E teams di Cruz Cora aki tabata consisti di boluntarionan local, emergency response coordinators, un team di Restoring Family Links, un data team, WASH (Water, Sanitation and Hygiene), delegadonan di salud, cash y shelter, un lider operacional y prensa.

• Mas cu 70 ton metrico di productonan di emergencia a wordo manda St. Maarten for di Hulanda, consistiendo di 12,100 tarpaulins, 4 generator, 21,800 jerry cans, 8 panel solar, 2000 set di cushina y 300 kits di shelter tools.

• Adicionalmente a yega tambe 7000 tarpaulins y 1300 kits di shelter tools

St. Maarten despues cu esaki a wordo manda for di Hulanda cu barco y transporta for di Dubai cu avion. Na Dubai tin un di e varios outlets/warehouses mundial cu International Federation of Red Cross tin su stock di emergencia pa asisti tur Sociedad National cu ta haci apelacion na esaki. Otro “Logistics unit” asina tin na entre otro: Panama, Nairobi y Kuala Lumpur.

• Restoring Family Links team a asisti den e registracion di persona pa por identifica personanan perdi y uni nan bek cu famia.

• Programa di “food voucher” y “repair voucher” na momentonan aki ta wordo prepara pa cuminsa den e proximo simannan. E programa di voucher aki ta pa sigura cu esunnan mas vulnerabel sigui tin acceso continuo na su prome necesidadnan y material di construccion pa reparacion di nan cas.