Universidad di Aruba lo cuminsa ofrece estudio di ley part-time

Facultad di Derecho di Universidad di Aruba lo ofrece Part-time bachelor y master Arubaans recht.

Entrante september 2018 e Facultad di Derecho di Universidad di Aruba lo cuminsa ofrece su bachelor-y masteropleidingen huridico part-time tambe. E part-time opleidingen ta tene miho cuenta cu tanto e peso di e estudio como tambe e gastonan di un estudio universitario pa esunnan cu ta desea di combina estudio cu trabao y/of famia. E bacheloropleiding ta un opleiding huridico generalista. Full time e opleiding aki ta dura tres aña. E punto di salido pa un estudio full-time ta cu un studiante tin 40 ora pa siman pa dedica na su estudio y studiantenan mester alcansa 60 credits pa aña. Pa personanan cu mester combina e estudio cu un trabao y/of famia esaki no tur ora por wordo alcansa. Den part-time bachelor y master Arubaans recht cu lo cuminsa na september e opleiding cu normalmente ta encera tres aña ta wordo ofreci durante un tempo di cinco aña y studiantenan lo mester alcansa solamente 36 credits en bez di 60 credits pa aña.

Durante e prome mita di e part-time bacheloropleiding studiantenan lo combina temporadanan di estudio intensivo alterna pa temporadanan sin compromisonan di estudio. E studiante lo por

reparti su estudio ainda mas door di haci uso di online-tools cu e estudio ta ofrece y door di haci uso di fechanan di tentamen cu te unda cu por lo ta specialmente acomoda. Durante e di dos mitar di e estudio part-time aki, e peso di e estudio lo wordo parti na un manera uniforme durante e aña academico

.

Entrante september e Facultad di Derecho tambe lo ofrece un part-time masteropleiding. Personanan cu tin un bachelor huridico of un estudio similar lo por sigui e masteropleiding aki na Hulandes of na Ingles of den ambos idioma. Parcialmente e part-time masteropleiding tabata posibel caba bao di Double Degree Programme den ‘International and European Tax Law’ cu ta wordo ofreci en conhunto cu Maastricht University. Desde september studiantenan tambe lo por volg e masteropleiding regular na un forma part-time. Durante e part-time masteropleiding studiantenan lo mester volg solamente un vak pa cada periode di estudio en bes di dos vak.

E gastonan di e collegegeld pa e estudionan part-time lo ta proporcional na e cantidad di materianan cu lo mester wordo studia pa aña. Pa e part-time Bacheloropleiding esaki ta nifica cu e collegegeld lo ta drie-vijfde di e collegegeld regular; pa e part-time masteropleiding collegeld lo ta precies e mitar di e collegeld regular.

Gastonan di inscribcion y administracion ta keda mescos pa studiantenan di tanto e estudionan regular, como e estudionan part-time.

E Facultad di Derecho lo organisa un anochi informativo riba dia 7 di juni 2018, cuminsando

7.00 PM, na Universidad di Aruba (Huize De La Salle, J.E. Irausquinplein 4, Oranjestad) pa duna un splicacion den mas detaye y na unda lo tin oportunidad pa haci pregunta.

