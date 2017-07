United Airlines ta laga un mucha sin su asiento

WASHINGTON, Merca- United Airlines ta sigui ta den noticia. E biaha aki e protagonista tabata un pasahero cu mester a pone su yiu di 25 liber den su skochi, durante un vuelo cu a dura tres hora, aunke cu el a paga casi 1,000 dollar pa e asiento di e menor.

Segun informenan, Shirly Yamauchi a cumpra un ticket pa biaha for di Hawaii pa Boston, pero durante un escala na Houston el a keda sorprendi ora cu’n otro pasahero a pidi’e e asiento di su yiu Taizo. Ora cu el a puntra e stewardess, esaki a contesta cu e vuelo a wordo bendi di mas y cu e mester cede e luga na e otro pasahero.

E error aki a pone cu no solamente e mester a biaha cu su yiu den su scochi, pero cu ademas di esey, viola e reglanan di siguridad.

“Mi mester a mara e faha di siguridad over di dje y esey tabata dificil. E ta grandi, mi no por a baha e mesa, mi mester a pone e bebidanan den e mannan di stoel. Y mi a benta e bebidanan cu mi elleboog”, el a conta.

E muhe, originario di Hawaii y kende ta traha como docente, a señala cu e kier a keha, pero el a wanta su mes ora cu el a corda e imagennan impactante di Dr. David Dao, cu a wordo baha for di avion forsa ora cu el a nenga di duna su asiento den un otro vuelo sobrebendi.

Pesey el a resigna su mes di biaha cu su yiu den scochi.

El a keha di e caso ora el a yega Boston, pero e aerolinea no a ofrece su disculpa te despues di 5 dia, ora cu e caso ya caba tabata circula ariba e rednan social. United a sigura cu nan lo dun’e su placa bek.