United Airlines ta introduci lista di compromiso nobo

CHICAGO, Merca- Relaciona cu un nachtmerrie di relacionan publico provoca pa e retiro forsoso y lastra di un dokter Mericano di 69 aña for di un avion di United Airlines na comienso di e luna aki, e aerolinea a publica un lista di 10 compromiso nobo pa su pasaheronan. Esaki ta pa den un futuro evita accionnan manera esaki.

E 10 cambionan di politica ta inclui un oferta di e linea aero te cu 10 mil dollar di compensacion pa pasaheronan cu voluntariamente renunia na nan asientonan den vuelonan completamente yen, segun e informe.

E politica nobo ta revisa tambe e sistema di reserva di e aerolinea, segun e informe, sigurando cu e pasaheronan ya no ta obliga pa renuncia na nan asientonan na un manera no voluntario, cu excepcion di si ta trata di un cuestion di siguridad. Tambe el a compromete na reduci e practicanan di exceso di reserva y limita participacion di polis den e avionnan den cuestionnan di seguridad y siguridad.

Ademas di e retiro forsoso di e dokter David Dao, United tabata tin un pesadiya den relacionnan publico durante e luna aki: scorpion ta pica un pasahero, un pareha biahando pa casa na Costa Rica ta wordo baha for di avion y un coneu ta muri bou nan cuidado.

Spanta pa e resultadonan y un impacto riba e reservanan despues di e incidente cu Dao, specialmente na China, CEO di United Oscar Muñoz, a reuni cu funcionarionan diplomatico Chino na Merca pa alivia e preocupacionan tocante e aerolinea, segun un informe.

Muñoz tabata planea caba pa biaha pa China prome cu e incidente aki, pero e biahe aki mas sigur lo tuma luga na Mei.

Dao a demanda e aerolinea despues di a sufri un hersenschudding, perde dos diente y keda cu cara tur na sanger.

E dies compromisonan anuncia pa United Airlines ta inclui:

Limita uzo di aplicacion di ley solamente pa cuestionnan di siguridad y seguridad.

No exigi di clientenan sinta den e avion pa renuncia na nan sienta di manera involuntario cu excepcion si ta trata di un peliger.

