Union por haci e Cuerpo di Aduana yega mas leu

Union y trabao en conhunto por pone Departamento di Aduana yega mas leu como Cuerpo, segun Sr. Edgard Maduro, presidente di Sindicato SADA.

Curashi y union ta bay hunto. En berdad Aduana tin retonan grandi nan dilanti y mester di curashi pa enfrentanan. Pero prome cu enfrenta e retonan aki, mester busca pa uni e Cuerpo mas. Tin e reto di economia, cual ta esun mas importante. Pero no por neglisha e parti di e cuidamento di e parti di cosnan ilegal. Sra. Grainch tambe a trece e parti dilanti, unda el a menciona cu Aduana ta forma un parti hopi importante den e ‘Law Enforcement’. Aduana kier haci tur dos tarea mas miho posibel, tanto fiscal como niet- fiscaal. Y ta den union ta logre. Pero si no tin un base of un peso cerca e coleganan, nunca lo tin union. Ta papia di modernismo, kier bay dilanti. Mundo ta moderno, y obligatoriamente mester join tecnologia pero semper y cuando e identidad di Aduana prevalece den tur decision cu mester wordo tuma. Esaki ta e parti di unda Aduana su rol ta hopi mas amplio cu solamente cobra placa.

Awo cu tin gobierno nobo, Aduana semper ta cla pa dialoga pa aclarea tur disgusto cu por tin. Ya caba nan tabata tin un reunion cu Minister di Finanza, pero esaki no a keda finaliza y ainda mester sigui ariba dje. Pa Aduana e parti principal ta pa yega na un solucion na mesa. Coleganan ta hopi disgusta con cosnan ta bayendo. Pero esaki no ta kita afo cu kier sigui dialoga. Y semper a bisa e miembronan, laga e parti di parti mas drastico, e parti mas pisa, laganan full pa ultimo. Sr. Maduro a bisa pa haci lo mas posibel pa logra yega na mesa, cual ta nifica union. Unabes cu yega na un solucion na mesa, ey ta engrandece y fortifica e union den Cuerpo. Esey ta loke sindicato SADA ta boga pe.

E Dia di Aduana ta pa recorda e importancia di nan trabao. No solamente e parti di pa contribui na economia di nos pais, pero tambe na siguridad di nos pais. Esey ta loke Sr. Maduro ta bisa e coleganan: no obstante e disgusto, ora yega trabao haci e trabao cu orguyo y integridad, cu ta locual Aduana ta para pe. Asina Sr. Edgard Maduro, presidente di Sindicato SADA a finalisa bisando.

