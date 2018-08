Union di Piscado ta invita tur piscado di Aruba pa un reunion

Ta colectando firma pa expresa preocupacion contra Parke Marino

Na nomber di Union di Piscado, ta invita tur piscado sin discriminacion y tur distrito pa un reunion di suma urgencia y importancia diaranson awor 7:30pm na Piedra Plat Entertainment Center pa informa tur presente di e ultimo desaroyonan tocante di e propuesta actual di un parke marino. Alabes lo haci uso di e ocasion pa colecta mas firma di piscado, consumido di pisca y bendedo di pisca, pa expresa cu e propuesta presenta den reunion cu minister Otmar Oduber 23 di Juli y den su carta di 24 di augustus, no ta conta cu sosten di piscado y otro stakeholdernan.

Ta biba un preocupacion grandi bou piscadonan pasobra no a hiba un proceso corecto di scucha piscado y otro stakeholder cu ta biba y tin conocemento di lama rond Aruba. E proposicion, cu no a hiba un proceso transparente pa informa y envolvi comunidad y usuarionan, por tin consecuencia negativo pa tanto nos piscadonan como comunidad en general, incluso consumidor di cuminda di lama. Emfaticamente e piscadonan ta preocupa cu no sigui e intencion di tratadonan internacional cu ta bisa cu mester tene cuenta cu e tradicion y cultura di e pais y particularmente e piscadonan cu ta biba di e recurso.

Ta colectando firma pa entrega esaki na e mandatarionan como tambe gobernador pa asina no accepta e ley aki den e forma cu e ta actualmente, sin prome duna e piscadonan debido consideracion. A haci tur posibel pa invita Minister di Naturalesa y Medio Ambiente, Otmar Oduber y Minister di Sector Primario Cris Romero, como tambe Departamento di Medio Ambiente y Naturalesa y TNO cual ta e instancianan responsabel pa e propuesta actual, pa duna mas claridad tocante di e asunto na e reunion tambe.

Si bo persona ta piscado, conoce un piscado, sa di hende cu ta pisca of depende di piscamento, ta bende of come pisca, please invita nan pa bin scucha e informacion disponibel. Bin cu bo preguntanan. Bin firma e carta pa pidi pa tuma mas tempo y duna mas participacion, prome cu tuma un decision cu lo por tin consecuencia asina grandi pa un gran parti di nos comunidad. Un y tur ta invita pa Diaranson awor 15 di augustus 2018 pa 7:30 di anochi na Piedra Plat Entertainment Center.

