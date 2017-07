Unico cos cu Brandweer por haci ta di paga candela riba dump ilegal

Mirando cu keto bay tin precupacion pa e bario di Tamarijn cu ainda tin huma di candela ta sali y ta molestia e bario, a aserca cuerpo di bombero pa sa kico nan por haci pa busca solucion pa cual bombero no por tuma ningun medida sino por paga e candela so segun sr ferdinand ponson ta splica.

Ora cu tabata tin candela den e dump na Tamarijn, Brandweer a bin y activa tur e dienstnan. Ta keda den man di Brandweer pa paga e candela, y evacua e habitantenan, cual a sosode e ultimo biaha. Brandweer a cera un scol tambe, pero esaki ta pa nan propio siguridad. Cada rato tin candelanan chikito chikito ainda ariba e tereno aki, y cada biaha cu Brandweer mester bay, nan ta avisa e otro dienstennan, di manera cu nan sa cu esaki tin un proceso andando caba, cual ta di stop e candela y e doño di e tereno ta zorg pa esaki. E doño di e tereno ta bezig ta basha santo ariba e candelanan aki pa paganan.

Segun Sr. Ponson, no por bisa si ta hende ta cende e candelanan aki, of kico ta pasa. Pero ta un sistema di procedura cu ta pasa bou tera cu por ta e consecuencia di candelanan chikito. Pesey Brandweer ta pidi pa basha mas tanto santo riba e candelanan aki. Y cada biaha cu Brandweer bay na e tereno, esaki ta loke ta sosodiendo, cu trucknan di santo ta basha santo ariba e candelanan. E proceso di tuma medida contra di nan, a wordo activa. E dienstnan cu ta bin despues di Brandweer, tin cu zorg pa haci e parti di tuma medida contra di nan y tambe zorg pa cera e dump aki, of ta uze como un landfill.

Tin un ley cu ta bisa cu no mag di kima, pero tampoco tin un sancion ta wordo tuma contra doño di tereno. Kico ta e rol di Brandweer den esaki? Segun Sr. Ponson, nan ta yega te na pagamento di e candela, nan ta duna nan advies, traha nan rapport, entrega esaki y e otro departamentonan gubernamental lo tuma e pasonan necesario.

E rapportnan di e dump ilegal a wordo entrega caba y awo ta di spera ariba e otro departamentonan di gobierno. Unico cos cu Brandweer por haci ta di duna conseho, di kico e por haci y kico e no por haci ariba e tereno. Pero atrobe, sancion no ta keda den man di Brandweer, pero si ta trahando ariba esaki pa asina Brandweer por duna sancion y asina ta drecha hopi cos cu no ta cay na agrado di pueblo en general, segun Sr. Ferdinand Ponson, vocero di Brandweer.