Uni nos mester lucha pa un miho futuro

Den bida nos ta topa cu hopi tribulacion y experiencia atrabes di añanan.

Mas duro e bida bira, mas e pueblo ta bay conoce ken ta nan hendenan.

Gobierno ta bin Gobierno ta bay, pero e pueblo humilde ta esnan perhudica.

Caha di Gobierno ta wordo masacra, mal usa pa no menciona otro palabra.

Pero ken tin di bay paga tur e gastonan di un mal gobernacion y su maneho?

E pueblo cu a duna nan apoyo, votando pa nan Pais por wordo bon goberna.

Sin pensa cu Dios a regala nan e Pais como un regalo pa nan ta e unico doño.

Pero hopi di e lidernan politico ta apoya nan mes con pa logra haya poder.

Pa maneha e Pais na nan antoho sin e pueblo tin voz ni autoridad pa protesta.

Aki mester para keto y mira kico nos ta desea pa nos Pais como e unico doño.

Sin lubida di haci oracion na Dios cu tin e Poder di cambia tur decision humano.

Bay vota conciente como doño di bo cas y no vota simplemente emocionalmente.

Pidi Papa Dios pa dirigi nos Pais, guiando esnan cu Dios ta scoge pa por goberna.

Si tur uni den un solo oracion Dios ta scucha nos ruego y ta duna su aprobacion.

Pa tin un Aruba miho no manera un pueblo emocional cu ta kere den promesanan.

E unico BERDAD ta, si nos wordo goberna pa esnan cu Dios scoge pa Aruba.

Pa no wordo maneha pa hendenan cu ta pensa riba nan mes pa por tin mando.

LESA E PUNTONAN AKI BON Y REFLEXIONA KICO BO KIER PA BO PAIS.

1. Ken tin tur beneficio ora di sinta den Gobierno como minister y parlamentario?

2. Ken ta esnan cu ta biaha rond mundo por nada cu placa di pueblo?

3. Ken ta priminti y ni ta laga e pueblo dicidi kico nan ta desea pa Aruba?

4. Ken no kier inverti den EDUCACION pa Aruba keda ignorante pa wordo trapa?

5. Ken nan yiunan ta bay scolnan priva pero studiantenan humilde no tin pa paga?

6. Ken ta core den auto di luho y e votadornan no tin ni un bicicleta pa core?

Pakico tur hende kier subi un lista politico?

Pasobra cu placa di pueblo nan por enrikece nan mes, famia, amistad y amigonan.

Politica di awor a bira un piramide cu no tin salida pero ta bringa pa PODER.

Placa, placa y material sin menciona otro palabra ta e cuminda y palabra di tur dia.

Tur ta bisa: VOTA PA MI Y MIRA KICO MI TA BAY HACI PA BOSO Y E PUEBLO DI ARUBA.

TE AINDA MI NO A SCUCHA NINGUN POLITICO OF DIRIGENTE DI PARTIDO GRITA:

BAN YUDA ARUBA SACA NOS PUEBLO DI POBRESA, BAN CAMBIA NOS PENSAMENTO.

SI NUNCA NOS TABATA TIN UN SALARIO HALTO DI MINISTER OF PARLAMENTARIO.

SI ARUBA TA BASHI BAN HUNTO PONE 3% DI NOS SALARIO DEN CAHA DI GOBIERNO.

AKI TA MUSTRA CU KIER TRAHA PA ARUBA PA SACA NOS PUEBLO DI POBRESA.

PROME CU VOTACION TRAHA UN DECRETO UNDA TA YUDA NA E CAHA DI GOBIERNO.

No bin cu hopi promesa cu sa cu nunca e lo por wordo cumpli completamente.

Pakico no papia e berdad y laga e pueblo tuma desicion riba loke e pueblo ta desea?

Pakico warda cada 4 aña pa un pueblo tuma desicion riba nan propiedad como doño?

Pueblo di Aruba, para firme den boso sapato y STOP di bringa y maltrata otro pa politiek.

NO HACI MANERA E PUEBLO DI DIOS CU A GRITA NOS KIER UN REY.

DIOS A BISA SAMUEL, E PUEBLO TA HAYA UN REY, ABO SAMUEL BO TA KEDA SALBA PA MI.

E PUEBLO A HAYA UN REY CU YAMA SAMUEL Y A HACI MALO Y DIOS A CASTIGA E PUEBLO.

ESAKI BOSO COMO ARUBIANO KIER PA DIOS HACI CU NOS, PA NO OBEDECE SU PALABRA.

BUSCA UN BIJBEL SI BO NO TIN Y CUMINSA LESA 1 SAMUEL 8-9-10-11.

MIHO OBEDECE E PALABRA DI DIOS PA CABA CU INHUSTICIA PA NOS SIGUI TA BENDICIONA.

CORDA TUR LOKE MI A SKIRBI PROME Y ESAKI TA MI ULTIMO ADVERTENCIA PA NO BISA VOZ DI DIOS TA VOZ DI PUEBLO, NOOOO VOZ DI E PUEBLO TA WORDO SCUCHA PA DIOS.

SI NOS TA UN PUEBLO CU BALOR I NORMANAN, NOS A LANTA TA STIMA NOS DIOS Y SU YIU.

TUR HENDE BAY VOTA DIA 22 SEPTEMBER CU E MANDATO DI DIOS PA KEN BO MESTER VOTA.

No vota pa material tampoco vota pa fanatismo of emocion pero VOTA PA UN MIHO ARUBA.

Pone bo FE y SPERANSA den Dios y su yiu Hesucristo votando conciente cu AMOR Y PAZ INTERNO.

Despues di votacion duna DIOS danki pa esun cu lo bay GOBERNA NOS PAIS ken cu e ta y tur BAN RESPETA NOS GOBIERNO NOBO CU DIOS A SCOGE PA ARUBA.

ARUBIANONAN, ARUBA TA DI NOS, UNI NOS MESTER LUCHA PA UN MIHO FUTURO.

Autor : Omaira I.Rodriguez- Britten