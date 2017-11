Un tiki di tur cos riba e prome gran anochi di Love Festival 2017

Tur e elementonan cu por a bin ta spera di Love Festival a haya diabierna anochi ora cu riba Harbor Arena a tene prome anochi di e gran evento aki. E cinco stagenan riba Music Boulevard ademas di e cumindanan delicioso den e We Love Food Truck Festival y e obranan artesanal den Encanto a percura pa e publico presenta disfruta di un anochi sumamente agradabel.

Tur DJ, cantante, brassband y bailarinnan a duna un tremendo presentacion den e House of Dolls y stagenan Love, Techno, Underground y Caribbean. Roger Sanchez a duna un presentacion electrizante den e Love Stage clausurando asina e prome anochi di e festival cu ta continua awe diasabra y tambe diadomingo 5 di november.

E schedule di evento pa Love Festival 2017 ta continua diasabra cu Pool Party na Renaissance Hotel. Entrada ta obtenibel solamente na porta y ta recorda cu entrada pa We Love Food Truck Festival ta completamente gratis. Un danki special ta bay na Aruba Tourism Authority y tur otro patrocinador di Love Festival 2017. Aprecia algun di e imagennan estupendo capta durante diabierna anochi pa nos fotografonan local.