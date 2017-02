Un soeur Colombiana a wordo secuestra den un iglesia na Mali

KARANGASSO, Mali – Un religioso Colombiano a wordo secuestra e anochi di diamars den un iglesia na Karangasso, zuidwest di Mali, segun por a haya sa di fuentenan policial den e zona.

Pa mas of menos 9’or di anochi ora local, un grupo di homber arma no identifica a drenta den parokia di Karangasso (perteneciente na e provincia di Koutiala) y a bay cu e religioso, cual ta desconoce su nomber of e orden na cual e tabata pertenece.

Forsanan Arma Maliense a manda desde e capital regional di Koutiala refuersonan pa yuda den e buskeda di e religioso, cu por a wordo conduci den e boskenan cercano cu a extendende na e fronteranan cu Cote d’Ivore.

E region unda e hechonan a sosode ta hopi aleha di e zonanan mas instabil di e pais, unda cu gruponan Yihadista ta actua, cu tin den secuestronan un di nan fuentenan di financiacion, cu pa e momento ta dificil pa atribui e secuestro na motivacionnan politico of meramente delictivo.

Fuente: RCN Noticias