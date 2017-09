Un recuerdo di epoca di gloria di waf chikito

Den un entrevista cu sr. Adi Saladin, kende tin hopi aña ta traha na unda e waf chikito tabata, ta splica cu hopi ta ser papia pa lanta un luga asina aki pero e no ta facil. El a sigui splica cu for di loke e ta corda di tempo e tabata chikito, den tempo di su mama Panchico Saladin y su mama Liliana Saladin, kende ta conoci como e señora cabey blanco riba waf cu ta bende fruta. Den e epocanan ey, su tata tabata tin un barco di bela, pasobra e temponan ey, añanan 40 bin ariba, te cu mas of menos 1967/69, nan tabata trece fruta direct for di Republica Dominicana. E tempo ey e tabata hopi gusta pa e pueblo Arubiano. Su mangonan, e bacoba, e banana, y asina por sigui menciona. Fruta y berdura. Despues di e añanan ey cu a pasa, e barconan Venezolano a cuminsa drenta. Nan tabata mara na waf chikito, net p’abao di Bali Restaurant, bin abao. Tabata tin e bar di famia Perez. Despues nan tabata bin e waf chikito, e markthalnan. Un tiki mas pabao tabata haya Royal Den. Locual cu Saladin por a corda cu banda patras, tabata tin e luga cu tabata bende pisca di famia Quandt. Tur rond tabata tin e luganan di bende carni e epoca eynan. E temponan ey tabata tempo hopi dushi cu tabata biba na Aruba, cu bo por a drumi cu bo bentana y porta habri y nada nunca tabata pasa.

Bida ta sigui.

Banda p’ariba tabata tin un tempo tambe cu e berdura local cu e Chinesnan tabata produci na Aruba mes y e Chines na Fontein cu tabata conoci. Marduga semper, tempo cu Saladin tabata mucha, e tabata lanta bay yuda e tata pa 3’or di marduga. Diasabra tabata e dia mas importante, di cual nan tabata lanta 2’or di marduga. Di e oranan ey, ya e Chines di Ton Garden, di Fontein, Nena, famia Quandt, cu e piscanan, tur tabata preparando caba pa cuminsa bende, fruta, berdura y carni. Royal Den tabata banda pabao. Como mucha, tempran nan tabata bay busca nan pan cu webo, nan desayuno y asina por sigui.

Despues, lastimamente e Chinesnan a stop di bende berdura. E localnan banda pariba, e añanan 73 te cu mas of menos 1980, e luganan ey a keda bashi. Ningun hende no tabata worry cu nan. Nan tabata bandona. Saladin por a corda e hendenan cu tabata bebe berom, rom, etc., tur e hendenan ey, tabata anda eybanda y a cuminsa yega e hendenan di Haiti.

E berdad cu a kibra e waf chikito ta e negoshi di bendemento di palo, cu a bin cu hende di afo. Pero tras di esaki e supermercadonan a kibra e mercado aki segun Saladin. Esey ta realidad di bida.

Saladin mes, sinceramente, e ta trahando eybao, pero e tin 20 aña ta bendiendo souvenir. Aki ta bin e pakico. Hopi hende ta bisa cu e luga bunita a bay atras, no ta bende fruta mas y e ta comprendibel. Chinesnan a drenta Aruba. Supermercadonan a cuminsa lanta. Chinesnan a cuminsa bende fruta y berdura den e supermercadonan y eynan tur cos a cuminsa caba na nada. Morto natural pa esnan bao di e markthallen. Lastimamente, ora un persona tabata puntra Saladin, pakico nan a laga fruta cu berdura atras y ta bendiendo souvenir. E pregunta cardinal cu Saladin ta puntra cu si e tabata eybao, lo a bay cumpra fruta y berdura cerca dje? Esey a pasa. E realidad di bida, hendenan a cuminsa bay Chines pa cumpra fruta y berdura.

E fruta di mas fresco tabata riba waf. Facilidad, na manera di hende di papia y di loke cu Saladin di compronde, trafico a cuminsa cambia. El a bira mas fastioso. Berdaderamente ta un lastima, pasobra e luganan ey a caba na nada. A cambi’e pa souvenir. Danki na Dios nan tey ainda, pasobra con cu bay bin, ta un luga cu el a hereda di su tata tempo e tabata traha eynan añanan 30 p’adilanti y nan a lucha hopi. Hendenan cu tabata conoce e mayornan di Saladin, ta hendenan luchado den bida.