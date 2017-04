Un record di 320 alumno a score den toets nacional

Dialuna ultimo Examenbureau di Departamento di Enseñansa a informa Ministerio di Enseñansa di e resultado final di e toets nacional pa admision pa Ciclo Basico di Havo/Vwo. Un total di 420 alumno di scolnan basico di Aruba a participa dia 6 y 7 di April ultimo na e asina yama “Colegio Toets”, cu ta forma un componente pa admicion na Ciclo Basico di Havo/Vwo. E toets aki a tuma luga na ambos Colegio Arubano como Colegio San Nicolas. Na Colegio Arubano un total di 341 alumno procedentedi diferente scol basico por a participa na e toets mientras cu pa Colegio San Nicolas e cantidad aki ta 79 alumno.

Minister Hooyboer-Winklaar ta sumamente contento pa anuncia cu 76,2% di tur alumno cu a traha e toets a logra pasa esaki cu exito. Esaki ta representa 320 alumno di diferente scol basico di Aruba. Compara cu añanan anterior por bisa cu e resultado aki ta hopi positivo, mirando cu e ta e cantidad di mas halto di e ultimo 6 añanan. Pa duna un comparacion, na aña 2015 e resultado tabata 200 alumno di un total di 384 (52%) mientras cu aña pasa na 2016 esaki tabata 292 alumno di un total di 358 (81,6%). Examenbureau a informa cu e promedio di e resultado di e toets pa loke ta e componente Taal ta un 6.0 mientras cu e promedio pa Rekenen ta 7.1

E criteria cu e comision nacional a stipula pa e toets ta cu ambos Taal y Rekenen no mag di ta bou di un 5.0 y cu e totaal di ambos mester ta un minimo di 11 punto. Mientras tanto e resultadonan a wordo manda pa ambos Colegio Arubano como Colegio San Nicolas. Ambos scol na nan turno lo comunica e resultado di e alumnonan na cada scol basico.

Importante pa remarca cu e aña aki ta pa prome biaha cu e Colegio toets a wordo nacionalisa y ta bou di coordinacion y responsabilidad di Examenbureau di Departamento di Enseñansa conhuntamente cu e scolnan secundario. Esaki ta a base di decision di Minister di Enseñansa cu a tuma iniciativa pa adapta e ley cu ta regula admision pa asina crea normanan di admision mas transparente y husto. E prome fase di e cambio cu a tuma luga aña pasa tabata encera un adaptacion y tambe nacionalisacion di e normanan di admision, unda cu e admicion pa Havo/Vwo no ta solamente depende riba e resultado di e toets pero cu ta considera otro componentenan pa asina duna un bista mas amplio y balansa di e capacidadnan y potencial di e alumno. Un otro cambio importante di e prome fase tabata cu a nacionalisa e normanan, cu ta significa cu no ta e scolnan di Havo/Vwo so por dicidi y determina esaki pero cu esaki mester wordo formula conhuntamente cu Departamento di Ensenansa y Dienst Inspectie van het Onderwijs cu aprobacion di Minister di Enseñansa. E di dos fase di e adaptacion a sigui e aña aki cu e nacionalisacion di e Colegio toets. Den pasado ta e propio scol tabata traha e toets y tabata responsabel pa e coreccion y determinacion di clausula cu ta wordo aplica pa genera e resultado. Ningun otro departamento no tabata envolvi cu e parti di desaroyo ni control di calidad, algo cu Minister Hooyboer-Winklaar no a considera como e forma mas ideal y transparente. Desde e aña aki a formalisa un decreto ministerial pa instala un commission bou di supervision di Examenbureau cu ta encarga cu e Colegio toets. E commission cu a keda instala ta consisti di docentenan di ambos scol di Havo/Vwo cu ta responsabel pa e desaroyo di e toets, como tambe di otro docentenan cu tin como responsabilidad e control di calidad. Compara cu antes awo Examenbureau ta esun responsabel pa ricibi e toets di cada alumno unabez cu esaki a tuma luga pa asina percura pa e analisis y pa genera e resultado. Pa e parti aki Examenbureau ta haya asistencia di Centraal Bureau Statistiek (CBS). E tarea importante di ambos Examenbureau como di CBS ta pa haci un toets analyse pa determina e validez di cada parti di e toets. Examenbureau ta finalmente e instancia autorisa pa determina e clausula pa determina e cifra y tambe ta e instancia cu lo produci y comunica e resultadonan na Colegio Arubano y Colegio San Nicolas. Un otro aspecto importante cu a añadi na e proceso di admision y specificamente pa cu e toets ta e posibilidad pa un alumno haci e toets na un otro ocacion den caso di enfermedad.

Minister Hooyboer-Winklaar ta convenci cu e cambionan aki tabata necesario pa asina yega na un sistema di admision mas husto y transparente. E titular di enseñansa ta indica cu e ta kere den un acercamento mas holistico di desaroyo di alumnonan y reconocemento di capacidad y potencial. Segun e mandatario“Nos tin cu keda crea oportunidad igual y keda kere den e potencial y talento di nos hobennan y haci tur lo posibel pa guia y sostene pa asina saca e maximo di e potencial aki”. Minister di Enseñansa ta indica di ta satisfecho cu e resultado y ta gradici tur e docentenan y e instancianan envolvi den e desaroyo di e toets y coordinacion di henter e proceso. Minister Hooyboer-Winklaar kier a bisa specialmente e alumnonan hopi pabien cu e resultado y kier a desea tur alumno hopi exito den nan trayectoria escolar.