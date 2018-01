Un POH ta purba na guia y educa un pashent pa biba cu su malesa

Sra. Jasmira Croes – Mora, POH Coordinator di Wit Gele Kruis ta splica den detaye kico ta e trabao di un POH, unda nan ta purba na guia y educa un pashent con pa biba cu su malesa.

E ta algo cu un impacto hopi grandi ariba un persona su bida, con e ta bay biba cu e malesa y esey ta algo cu hopi hende no sa. Dokter ta duna nan un pildo, nan ta bebe sin sa mas aleu di kico nan ta bebe y/o pakico nan ta bebe. Esey ta cosnan importante cu’n POH ta yuda e pashent aden.

E prome caminda cu e pashent a faya ta e parti di comemento y e parti di ehercicio. Wit Gele kruis ta guianan con pa come, si nan tin problema pa incorpora ehercicio, ya cu awendia tur hende ta druk bezig y no ta pensa ariba nan mes. Na e parti ey, ta purba di coachnan, kico ta combini e pashent mas, con pa hinca ehercicio den su lifestyle. Asin ta haci algo duradero y cu ta sigui eherce, ya cu di un manera of otro, e pashent tin cu haci. E parti di diabetisch no ta solamente e comemento pero tambe e movecion.

E ta un proceso cu ta tuma tempo. Un dokter di cas tin solamente 10 minuut pa atende un pashent y esey no ta suficiente pa splica e pashent den detaye. P’esey e POH ta tuma nan tempo pa guia e pashent den un forma trankil y asina gana confianza cu e pashent. Esey ta importante pa asina por tin miho contacto cu e pashent.

Aworaki tin un grupo di cursista cu ta bezig cu e parti di CVRM (CardioVasculairRisico Management). Esey tin di haber cu tur e problemanan di curason manera cholestorol halto, presion halto. Den e parti aki tambe, e POH lo cumisna yuda pronto e pashentnan, ya cu hopi biaha e diabetes ta bay cu e presion halto. Ta hopi bon cu lo cuminsa cu e opleiding CVRM na Januari, y na fin di Maart e curso lo caba, caminda cu e POH lo por duna un miho guia den e parti di presion halto, cu ta yega atrobe na e otro punto di Gino, unda e ta kere cu ta yega momento cu lo mester expande e cantidad di POH-nan, Si ta bay duna tanto infomacion di diabetes y presion halto, na e pashentnan, trahando 4 ora den un praktijk, nunca e POH lo keda cla cu e entrevista di tur e pashentnan. Lo mester cuminsa pensa ariba e expansion di e POH-nan, segun Sra. Jasmira Croes- Mora, POH coordinator di Wit Gele Kruis.